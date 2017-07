6 Puskesmas Surabaya Dinyatakan Tidak Aman, BPJS Tak Akan Bayar Penuh Tagihan Pengobatan

SURYA.co.id I SURABAYA - Enam Puskesmas di Surabaya dinyatakan tidak aman oleh BPJS Kantor Cabang Utama Surabaya.

Dampaknya, tagihan kapitasi seluruh puskesmas dan juga rumah sakit se Surabaya tidak akan dibayar penuh oleh BPJS.

Hal itu disampaikan Kepala BPJS Kantor Cabang Utama Surabaya, Mokhamad Cucu Zakaria di Komisi D DPRD Kota Surabaya, Sabtu (29/7/2017).

Ia mengatakan enam Puskesmas yang dinyatakan tidak aman adalah Puskesmas Siwalankerto, Puskesmas Tembok Dukuh, Puskesmas Mulyorejo, Puskesmas Klampisngasem, Puskesmas Jemursari dan Puskesmas Sidosermo.

"Per Maret 2017 kami memiliki aturan bersama dengan Kemenkes. Tiga bulan setelah regulasi itu muncul dimana puskesmas dan rumah sakit harus memenuhi tiga kriteria untuk bisa mendapatkan pembayaran seratus persen," ucap Cucu.

Yang pertama angka kontak harus 150 orang per mil, kunjungan peserta non spesialis harus 50 persen ke atas dan rujukan non spesialis kurang dari lima persen.

"Nah angka kontak enam puskesmas itu masih di bawah 150 per mil sehingga pembayaran itu akan dilakukan hanya 95 persen. Hanya enam puskesmas ini. Sedangkan yang 56 pelayanan kesehatan yang lain tetap kita bayar seratus persen," kata Cucu.

Sedangkan lima persennya tidak dibayarkan oleh BPJS sebagai konsekuensi lantaran tidak menjalankan tiga kriteria standar yang ditetapkan oleh BPJS dan Kemenkes.

Menurut Cucu, yang dimaksud angka kontak adalah penjangkauan sosialiasi ke masyarakat. Termasuk menanyakan kepesertaan dan pelayanan kesehatan yang sudah didapatkan.

"Evaluasi ini kmia lakukan per tiga bulan. Sedangkan keputusan pembayaran hanya 95 persen dilakukan berdasarkan evaluasi komitmen pelayanan kesehatan sejak bulan Maret," ucapnya.