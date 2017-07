VIDEO - MRKT Everywhere, Bazar Keluarga Milenial ala Devina dan Christie

SURYA.co.id | SURABAYA - Duo Co Founder Basha Market, Christie Erin Harsono dan Devina Sugono kembali membuat kejutan. Keduanya, membuat sebuah konsep acara baru yang sedikit berbeda dengan Basha Market (Bazar Produk Kreatif Anak Muda). Acara baru itu, mereka beri tajuk MRKT Everywhere, sebuah bazar bertema keluarga.

Devina Sugono menuturkan, ide ini tercetus atas kebutuhan masyarakat Surabaya yang memiliki kesibukan tinggi.

"Kita fokus family and kids, jadi di sini banyak tenant yang yang berkaitan dengan fashion, lifestyle, childen some play, dan mainan anak-anak. Kita juga ada area food and beverage untuk makan dan hangout keluarga," tuturnya, Jumat (28/7/2017).

Acara MRKT Everywhere berlangsung mulai Jumat (28/7/2017) sampai Minggu (30/7/2017) di Galaxy Exhibition Centre, Surabaya.