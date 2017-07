ITB Bakal Punya Kampus di Kawasan Vasanta Innopark

SURYA.co.id | SURABAYA - Grup pengembang properti PT Sirius Surya Sentosa (SSS) akan membangun kawasan superblok bernama Vasanta Innopark. Dengan konsep Integrated City Within a City, Vasanta Innopark dibangun tepat di exit Toll Cibitung KM 24 ruas Toll Jakarta – Cikampek.

Proyek komersial terintegrasi dengan total luas keseluruhan mencapai 100 hektar dimulai dengan pengembangan tahap awal sekitar 12 hektar. Yang di dalamnya akan dibangun 17 tower terdiri dari Apartment, Serviced-Apartment, Condominium, Mall, Shop Houses, Office Tower, dan 4 Star Premier Hotel.

"Fasilitas lainnya yang telah tergabung lebih dulu antara lain, Rumah Sakit Grha MM2100, Hotel Enso dan Institut Teknologi Bandung atau yang lebih dikenal dengan nama ITB Technopark," kata Reggy Widjaya, President Director PT Sirius Surya Sentosa melalui rilis resminya, Sabtu (28/7/2017).

Pada Signing Ceremony antara ITB dan Vasanta Innopark yang dihela pada 27 Juli 2017, penandatanganan dilakukan oleh Rektor ITB Prof Dr Ir Kadarsah Suryadi, DEA dan jajaran direksi Vasanta.

Ke depannya program ITB Technopark Bekasi ini tidak hanya melibatkan ITB sebagai aktor akademisi, akan tetapi melibatkan perguruan tinggi berstandar internasional seperti universitas yang berasal dari Jepang dan perguruan tinggi lainnya yang terdapat di wilayah Bekasi dan sekitarnya untuk bergabung.

Perencanaan ini diperkirakan membutuhkan luasan total area sekitar 12.000 meter persegi yang diperuntukan tidak hanya untuk kampus namun menjadi pusat penelitian, dan terdiri dari 10 lantai dan 2 basement yang didalamnya akan dipenuhi 7.500 – 10.000 orang diantaranya SDM, pengajar, mahasiswa dan tenaga penunjang lainnya.

Gedung ITB Technopark Bekasi ini diperuntukan bagi Pusat Penelitian Unggulan dan Program Studi S2, S3 Vokasi (Terapan).

Pusat Penelitian Unggulan yang rencananya akan dikembangkan diantaranya adalah Nanotechnology and Advance Science, Automotive and Transportation Industry, Bio-Energy and Environment Management.