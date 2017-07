FOR-9 Ajak Kaum Muda Bersinergi untuk Indonesia Damai, Aman, dan Tentram dalam Keberagaman

SURYA.co.id | SURABAYA - Indonesia Student & Youth Forum (ISYF) kembali menggelar Forum Pelajar Indonesia (FOR) ke-9 dengan tema "Sinergi Pelajar untuk Indonesia" yang dilaksanakan pada 23-27 Juli 2017 di Jakarta.

Kegiatan akbar diikuti pelajar tingkat SMA-SMK-MA pertama kali diadakan pada tahun 2009. Kegiatan ini membuka ruang pelajar untuk saling berdiskusi dan berbagi pengalaman untuk menumbuhkan karakter kepemimpinan dan integritas pelajar Indonesia.

Pada kegiatan FOR ke-9 ini, ISYF turut bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan melibatkan berbagai lembaga pemerintahan, Pusat Pengembangan film, Lembaga Sensor Film, perusahaan BUMN dan Swasta.

Proses registrasi dan penjurian dilakukan pada 2 Februari 2017 sampai 7 April 2017. Untuk tahun ini, salah satu persyaratannya adalah membuat 3 essay (profil diri, motivasi mengikuti FOR9, dan Sinergi Pelajar untuk Indonesia) serta video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema “Bangga Menjadi Indonesia yang Beragam”.

Menurut Dinnur Garista W, Direktur Eksekutif ISYF tujuan kegiatan FOR adalah mempersiapkan generasi muda yang memahami empat pilar kebangsaan. Yakni menjadi seorang generasi yang berintegritas, nasionalis, mandiri dan dapat menjadi tokoh perubahan.

"Di mana generasi muda dapat bersinergi dengan stakeholders lain untuk membangun Indonesia yang aman, damai dan tenteram dalam keberagaman,” terangnya.

Saat ini, jumlah alumni FOR telah mencapai 6500 alumni. Banyak dari mereka yang memiliki karya yang membanggakan di berbagai bidang, termasuk Finalis Miss Indonesia Mentari Novel, Panji Aziz Pratama sebagai founder Isbanban Foundation dan merupakan satu dari 60 changemakers di dunia pada tahun 2016.

Ajang FOR ke-9 diminati sebanyak 1500 pendaftar. Jumlah ini lebih banyak dari FOR ke - 8 yang diikuti oleh 1236 pendaftar. Dari jumlah itu, setelah melalui beberapa tahap proses seleksi dari video dan essay yang dikumpulkan, terpilih 250 pelajar yang lolos untuk mengikuti FOR ke - 9.

Seluruh peserta FOR berasal dari berbagai daerah di 32 provinsi, kecuali Sulawesi Utara dan Papua Barat. Daerah baru yang pertama kali ikut serta adalah Pulau Sebatik