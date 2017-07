100 Pengusaha Surabaya bakal Gabung Roadshow Kampus Shopee

SURYA.co.id | SURABAYA - Perusahaan e-commerce Shopee Indonesia terus agresif dalam mengembangkan pasar membidik para pengusaha lokal.

Salah satu upaya dengan menggandeng perusahan jasa pengiriman JNE, melakukan roadshow dengan membidik 100 pengusaha lokal.

Monica Vionna Elysia, Marketing Manager Shopee Indonesia, mengatakan, roadshow ini berupa talkshow, diharapkan mampu mendukung pengusaha lokal untuk membangun bisnis online dan

mengembangkan jangkauan bisnis mereka.

"Surabaya merupakan kota ke-8 yang dikunjungi Shopee dalam Roadshow Kampus Shopee tahun ini. Hingga kini, program ini telah sukses menjangkau lebih dari 800 peserta di seluruh Indonesia," kata Monica, saat berada di Surabaya, Jumat (28/7/2017).

Selain mendapatkan informasi bisnis terkini dari para ahli, program ini juga

ditujukan sebagai wadah bagi para pengusaha lokal untuk saling bertemu, berbagi ide, dan saling

menginspirasi satu sama lain.

Dengan tema “Success in A Click! How To Build Your Online Business empire”, sesi ini akan diadakan pada 29 Juli 2017, mengundang Haykal Kamil, Chief Marketing Officer Brand Zaskia Mecca dan Tuhu Nugraha D, Digital Marketing Expert.

Sebagai salah satu pasar terbesar Shopee di Indonesia, Surabaya memiliki potensi pengusaha lokal

yang besar untuk mengembangkan bisnis mereka melalui ranah digital.

Karenanya, Shopee akan berbagi strategi bisnis praktis dan kisah sukses yang inspiratif untuk mendukung mereka mengembangkan bisnis online mereka. Sesi ini akan mencakup beberapa topik, seperti pengembangan bisnis online, teknikpemasaran online, pengembangan brand, dan inovasi produk.

Selain itu, peserta akan mendapatkan sesi edukasi oleh JNE mengenai pilihan layanan pengiriman dan kepuasan konsumen.

Nelly Candra, Kepala Cabang JNE Surabaya, menambahkan pihaknya, sangat bersemangat untuk menjadi bagian dari program Roadshow Kampus Shopee tersebut.

"Karena sejalan dengan komitmen kami untuk mendukung perkembangan bisnis pengusaha lokal," kata Nelly.

Sebagai mitra bisnis yang strategis bagi Shopee sejak awal, berkomitmennya untuk senantiasa menghadirkan layanan pengiriman ekspres dan logistik yang terintegrasi dengan cakupan wilayah yang luas, agar kebutuhan pengiriman berbagai macam jenis, ukuran, dan jumlah paket para pelaku UKM dapat terpenuhi, serta aktivitas pengiriman paket dapat berjalan dengan nyaman.

"Karenanya, kami berharap melalui sesi Kampus Shopee, akan lebih banyak pengusaha lokal

yang memanfaatkan layanan yang kami tawarkan, untuk membantu mengembangkan bisnis online

mereka lebih jauh lagi," jelas Nelly.