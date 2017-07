Pembukaan APEX in Safety di Bandara Internasional Juanda Surabaya 

SURYA.CO.ID | SURABAYA - PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Juanda – Surabaya, menggelar kegiatan Airport Excellence (APEX) in Safety yang bekerjasama dengan Airports Council International (ACI) dalam melaksanakan Safety Review di Ballroom Hotel Shangri-la .

Kegiatan APEX In Safety dilaksanakan dari tanggal 24 – 28 Juli 2017 dengan mendatangkan Tim Assessor ACI merupakan ahli di bidang Airport Safety Issue, Airport Safety Risk dan Airport Certification terkait dengan Aerodrome Manual seperti, bird strike/Wildlife Hazard, Runway Safety, Movement Area Maintenance dan Apron Safety yang berasal dari beberapa negara yaitu, Portugis, Inggris, Uganda, Malaysia, Belgium, Turki, Mauritia, Zambia dan Australia akan memeriksa dan menilai secara langsung keselamatan penerbangan di Bandara Internasional Juanda.

Kegiatan APEX In Safety ini mengundang Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah III Surabaya, General Manager Perum LPPNPI Surabaya, Komandan Lanudal Juanda, Komandan Wing Udara I Puspenerbal, Komandan Pangkalan Udara TNI AU Surabaya, Kepala Kantor Bea Cukai Surabaya, Kepala Kantor Imigrasi Surabaya, serta para mitra kerja dan mitra usaha di lingkungan Bandara Internasional Juanda.

Kegiatan APEX in Safety adalah sebuah program keamanan yang menyediakan layanan bantuan bagi anggota ACI dalam meningkatkan level keselamatan dan kepatuhan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh International Civil Aviation Organization (ICAO). Mendapatkan Best Practices terkait pengelolaan Airport Safety Issue, Airport Safety Risk dan Airport Certification terkait dengan Aerodrome Manual seperti; Bird strike / Wildlife Hazard, Runway Safety, Movement Area Maintenance, dan Apron Safety. Juga keselamatan (Safety Promotion) baik internal maupun external seperti, Safety Awareness Program, Ramp Safety Campaign, Safety Education and Training, Safety Seminar, Safety Induction dan Safety Communication (Bulletin, flyer, Media dsb).

Bandara Internasional Juanda Surabaya merupakan bandara ke tiga yang diaudit oleh ACI dalam hal APEX In Safety sebelumnya ada Bandara Sepinggan Balikpapan dan Bandara Internasional Ngurah Rai Bali.

Direktur Utama Danang S. Baskoro dalam pers conference menyampaikan, "Dengan berpartisipasinya PT. Angkasa Pura I (Persero) dalam APEX in Safety ini kita diharapkan untuk keamanan di Bandara Internasional Juanda dapat di audit setingkat dengan bandara bandara internasional agar semakin memperkuat visi untuk menjadi salah satu dari sepuluh bandara terbaik di Asia".