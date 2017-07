Demi Hamish Daud, Raisa Rela Melakukan Kegiatan Menantang ini, Membuat Patah Hati Jilid II

SURYA.co.id - Penyanyi Raisa Adriana selama ini dikenal sangat lembut, anggun dan feminin.

Tak tampak penyanyi kelahiran 6 Juni 1990 ini melakukan kegiatan ekstrim yang menguras keringat seperti mendaki gunung, menyusuri sungai, hutan bahkan berenang dan menyelam di laut.

Ini berbeda dengan kegemaran sang kekasih, Hamish Daud yang sebagian hidupnya banyak dihabiskan di laut, hutan dan gunung.

Karena itu, hubungan Raisa dan Hamish sempat diragukan bakal langgeng karena perbedaan karakter dan kegemaran mereka.

Tetapi semua itu ditepis setelah keduanya bertunangan pada 21 Mei 2017.

Dan seiring perkembangan, Raisa mulai meninggalkan zona aman dan masuk dalam kehidupan sang tunangan.

Penyanyi cantik ini diam-diam belajar menyelam.

Dan tentu saja hal ini membuat suprise Hamish hingga akhirnya menuliskan kalimat pujian di akun instagramnya.

"My girl is full of suprises. Leaving her comfort zone and quietly learning to dive while Im away for work caught me completely off guard!," tulisnya.

Tak cuma itu, Hamish juga menuliskan impiannya bisa menyelam bersama istrinya (Raisa) kelak.