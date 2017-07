Sempat Jenuh, Kini Melisa Jatuh Cinta Lagi pada Balet

surabaya.tribunnews.com/Habibur Rohman

Melisa Sugianto dan Michelle Wiradinata melakukan beberapa gerakan jelang penampilan "SHREK" and "THE FIREBIRD" di Premiere School of Ballet SUrabaya, Selasa (25/7/2017). Penampilan Ballet ini akan ditampilkan di Gedung Ck Durasim pada 28 July 2017.