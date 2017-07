Pengembang Apartemen Gunawangsa Tidar Gandeng BTN Untuk Dongkrak Penjualan

CEO Gunawangsa Group, Triandy Gunawan bersama CEO Gunawangsa Hotel Group Dingly Olivia Gunawan menunjukkan roof top usai dilakukan topping off ceremony Gunawangsa Tidar Superblock, Rabu (36/7/2017).

SURYA.co.id | SURABAYA - Meski pasar properti sedang stagnan, pengembang PT Warna Warni Investama, tetap konsisten dalam progres pembangunan apartemen Gunawangsa Tidar. Hal itu ditunjukkan lewat kegiatan topping off tower A, yang merupakan satu dari tiga tower yang berada di komplek apartemen di kawasan Sawahan, Kota Surabaya tersebut.

"Lewat topping off ini, kami tunjukkan progres proyek kami, agar konsumen yang sudah membeli semakin yakin, dan yang akan beli juga yakin," kata Triandy Gunawan, Direktur Gunawangsa Group, saat perayaan topping off tower A, Rabu (26/7/2017).

Selain menunjukkan progres pembangunan yang sesuai dengan waktu, Triandy menyebutkan, pihaknya menggandeng Bank BTN untuk pembiayaan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) dengan bunga terjangkau dan jangka waktu yang cukup panjang.

Diakui Triandy, hal itu merupakan daya tarik untuk peningkatan penjualan di siaa unit yang ada di tower A, B maupun C.

"Saat ini, yang sudah laku, di tower A dan B, sudah 80 persen, di tower C, sekitar 60 unit. Targetnya akhir tahun bisa sold out," jelasnya.

Dari apartemen ini, ada 2.000 unit apartement berbagai type di tiga tower. Sementara empat lantai dibawahnya, dimanfaatkan sebagai Commercial area. Berupa mal lifestyle, yang menyediakan area supermarket, area food and baverage, gadget dan IT, serta areal education lainnya.

Ufuk Saputra Wibowo, General Manager Gunawangsa Group, menambahkan, bila untuk Commercial area, saat ini sudah melakukan penandatangan kerjasama dengan Superindo, sebagai supermarket yang mengisi di lantai basement.

"Untuk commercial area, kami siapkan tarif sewa mulai Rp 100.000 hingga Rp 120.000 per meter persegi. Service charge Rp 60.000 per bulan. Karena itu, kami mengundang banyak brand, mulai dari food and beverage hingga retail ringan lainnya," jelas Ufuk.

Di sela topping off, program KPA bersama BTN disebut cukup mendapat respon dari konsumen. Baru buka sehari, program ini telah mendapatkan pembeli sekitar 30 unit.

"Program KPA bersama Bank BTN kami gelar hingga September 2017. Selama ini, selain dengan KPA BTN, dari unit yang sudah dijual, mayoritas masih pakai sistim kresit in house. Hanya sekitar 20 persen yang KPA," tambah Ufuk.

Dalam proyek ini, juga disediakan sekitar 140-150 unit sebagai hotel. Untuk pengelolannya, Gunawangsa Group akan melakukan sendiri, sama dengan pengelolaan hotel di Gunawangsa Merr dan Gunawangsa Manyar.