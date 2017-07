3 Guru Juara Olimpiade Nasional asal Jawa Timur ini Memang Beda …

Reportase Priyandono

Pegiat Literasi/tinggal di Gresik

GRAND Final Olimpiade Guru Nasional (OGN) yang diselenggarakan Subdit Kesharlindung Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Yogyakarta, Selasa-Jumat (18-21/7/2017) berlangsung meriah. Jawa Timur meloloskan delapan finalis dan tiga di antaranya sukses mempersembahkan medali emas.

Mereka adalah Hendri Prasetyono, guru geografi SMA Wachid Hasyim 2 Taman Sidoarjo, Eko Djarwanto, guru sejarah SMA Assaadah Bungah, Gresik dan Jossephine Maria W, guru fisika SMA Santa Maria Malang.

Menurut mereka, medali emas tersebut direngkuh dengan susah payah. Seluruh kemampuan dikeluarkan. Tidak hanya akademik, tapi juga berbagai macam trik.

Eko Djarwanto misalnya. Pria kalem tersebut beruaha untuk selalu tampil beda. Semboyannya be the first, be best, be different. “Saya berusaha untuk selalu tampil beda dengan para finalis lainnya,” ujarnya.

Pada sesi pertama uji tes tulis, lanjut Eko, semua soal tidak dikerjakan sesuai urutan, tapi secara acak. “Yang mudah terlebih dahulu, karena setiap soal hanya diberi waktu kurang dari 1 menit,” terangnya

Hal yang sama dilakukan Eko kala presentasi Best Practice. Bapak dua anak itu mengangkat tema berbeda. Ketika finalis lain mengangkat permasalahan yang hanya berkutat pada hasil belajar, ketuntasan belajar, dan motivasi belajar, dia malah memaparkan strategi keberhasilannya membimbing siswa meraih prestasi di lomba bertema sejarah.

Pada tes terakhir, yakni eksperimen menyusun modul dan media pembelajaran, Sekretaris MGMP Sejarah Gresik itu justru tampil ekstrem.

”Jika para finalis merancang modul dan media pembelajaran berbasis IT/komputer, saya justru memilih mengkreasi media pembelajaran manual berupa kartu gambar dengan memanfaatkan kertas karton bekas nasi kotak,” paparnya

Lain halnya dengan Hendri Prastiyono. Finalis Inobel 2016 ini menggunakan trik cukup sederhana. Dia mengaku tak memiliki resep khusus. “Saya fokus pada komposisi penilaian terbesar, eksperimen/workshop dan presentasi best practice. Kemudian uji coba sendiri mengerjakan soal-soal OGN tahun sebelumnya,” tukasnya.

Pria yang akrab dipanggil Kang Guru itu mengaku senang berguru kepada para seniornya. Ini tampak dari kebiasaannya mempelajari dan mengamati best practice karya para seniornya. Pengalaman terbaik inilah yang membuat motivasinya berlipat dan mentalnya terjaga saat tampil di hadapan dewan juri.

Mewakili kontingen Jawa Timur, Hendri Prasetiyono kepada penulis mengaku sangat senang dan bangga bisa berprestasi tingkat nasional.

“Ini pengalaman luar biasa. Kami berharap ke depan dari Jawa Timur bisa lebih banyak yang lolos nasional. Sebab Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur memberikan pembinaan sampai dua tahap. Bekal yang cukup memadai untuk bertarung di tingkat nasional," harapnya.