Pelaku Ludruk Surabaya Wadul Dewan terkait Fasilitas Gedung THR, begini Katanya

SURYA.CO.ID | SURABAYA - Pelakon kesenian ludruk dari kelompok Irama Budaya yang biasa manggung di Taman Hiburan Remaja (THR) mengadu ke Komisi D DPRD Kota Surabaya, Selasa (25/7/2017).

Mereka mengeluhkan kondisi gedung pementasan di THR yang dinilai sudah tidak layak dan kurang representatif untuk pertunjukan kesenian.

Padahal sebagai tempat pelestarian budaya yang hanya ada satu-satunya di Surabaya, menurut mereka harus ada lebih banyak perhatian dari Pemkot untuk perbaikan fasilitas.

"Gedung kami di THR sudah tidak layak digunakan. Padahal tugas kami yang biasa di sana cukup berat. Kami dituntut untuk menampilkan penampilan bagus, melestarikan kesenian asli Surabaya dan juga memastikan regenerasi, namun saat ini kondisi gedung pertunjukan di sana sangat buruk," kata Sekretaris Ludruk Irama Budaya, Meimura, dalam hearing.

Di sana hanya bisa menampung penonton sebanyak 300 orang. Soundsystem kurang mendukung, dan juga sangat kurang representatif.

Padahal saat ini peminat ludruk di Surabaya sudah terbilang banyak, terutama kalangan pemuda.

"Saat lebaran dan beberapa kali even kami mencoba menggubah cerita-cerita baru ternyata banyak anak-anak muda yang suka. Kami membaca memang cerita yang up to date bisa menggaet penonton dari pemuda," ucapnya.

Dalam setiap penampilan di THR, mereka juga mengundang beberapa pihak untuk menjadi penonton. Nah, karena kapasitas kursi penonton hanya sedikit yaitu hanya 300 orang jumlah itu dianggap kurang.

Padahal dalam penampilan ludruk menampilkan banyak kesenian. Mulai tari, olah suara, dan juga seni peran.

Selain itu kondisi toilet juga dikeluhkan oleh Ludruk Irama Budaya. Rusak dan kotor menjadi banyak keluhan penonton dan pemain yang ada di THR.