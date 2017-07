Pasar Terancam Ditutup karena Jualan Grosir, Pedagang : Kalau Pembeli Minta Banyak Masak Kami Cegah

SURYA.CO.ID | SURABAYA – Polemik jelang penutupan tiga pasar buah grosir di Surabaya segera ditanggapi pedagang Pasar Tanjungsari No 74, Pasar Tanjungsari No 36, dan Pasar Dupak Rukun No 103.

Mereka mengaku sudah meminta pedagang untuk menjual barang secara eceran. Namun nyatanya banyak pembeli yang meminta barang dalam jumlah banyak.

Hal tersebut tidak bisa dihindari sehingga menyebabkan seolah pedagang masih menjual barang secara grosiran.

Hal itu disampaikan oleh Slamet Pribadi yang ditemui Surya.co.id, Selasa (25/7/2017) pagi.

Pria ini mengaku sudah menerima tiga kali surat peringatan dari Dinas Perdagangan.

“Mereka mempersoalkan cara kami berjualan yang dinilai menyalahi izin. Kami katanya tidak boleh jual grosir. Kami sudah arahkan pedagang untuk jual barang eceran saja. Lha tapi kalau pembeli minta jumlah banyak masak kita cegah,” kata Slamet.

Ia mengaku, jika melakukan hal itu sama saja dengan menghambat rezeki pedagang. Dan tidak boleh dilakukan. Terlebih jika memang stok barang di pedagang juga tersedia.

“Kami sudah berupaya untuk mematuhi aturan, namun sepertinya kok kami ditekan. Tahun lalu kami juga sempat ditutup karena izinnya tidak lengkap, tapi sudah kami lengkapi kok ternyata masih dicari lagi masalahnya,” katanya.

Menurutnya, pihaknya hanya menyediakan tempat untuk pedagang menjajakan barang dagangannya. Dan sudah berupaya menuruti aturan dengan menjual secara eceran.

“Kami juga melayni eceran. Tapi kalau ternyata ada pelanggan yang punya gawe lalu meminta barang dalam jumlah banyak ya tentu tetap kami layani,” ucapnya.