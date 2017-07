MPLS Seru dengan Media Dongeng Pop Up

MPLS rasa pop up

Reportase Verwati Iriani

Pengajar Muda di SMA Alam Al Ghifari Blitar

MASA pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) di SMA Alam Al Ghifari Kota Blitar dilaksanakan sebagai wadah membangun karakter lewat mendongeng dengan media pop up.

Selama 3 hari, siswa baru peserta MPLS mendapat wawasan baru dalam beragam materi. Salah satunya mendongeng. Setiap kelompok wajib menampilkan salah satu kisah dan menceritakannya dengan media pop up.

Peserta mendapat materi tata cara pembuatan pop up. Bahan-bahan yang dibutuhkan, mulai dari kertas manila, kertas karton, pewarna, lem, penggaris, dan gunting.

Sementara penentuan kisah atau dongeng ditentukan panitia.

Sebelum mendongeng, peserta harus membuat pop up terlebih dahulu.

Pertama, menggambar pola pada kertas manila dan mewarnainya. Kemudian, melipat bagian bawah kertas manila sebagai penyangga dan gunting bagian pinggir kertas.

Selanjutnya, tempel pola pada kertas karton yang sudah dipotong dan dibentuk menyerupai buku. Selanjutnya, menulis sinopsis pendek di bagian bawah kertas karton, dan terakhir mencantumkan judul beserta gambar pada sampul pop up.

Setelah hampir satu jam pengerjaan pop up, tiba saatnya setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka. Perwakilan kelompok terlebih duhulu akan menjelaskan tata cara pembuatan pop up kemudian dilanjutkan mendongeng.

Mereka mendongeng dengan memamerkan pop up hasil kerja kelompok. Mengisahkan satu persatu cerita dalam bentuk gambar tiga dimensi.

Terbukti, mereka lebih percaya diri dengan media pop up ini. Selain memupuk kepercayaan diri, kerja sama juga tumbuh selama pembuatan pop up. Seluruh anggota berbaur bahu membahu menyajikan kisah dalam bentuk gambar tiga dimensi. Kreativitas pun tergambar dari hasil pop up peserta.