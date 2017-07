Konser Musik Amal Untuk Indonesia : Kita Saling Berpegangan Tangan

SURYA.co.id | SURABAYA - "We are changing the world, we are taking a stand, we will walk hand in hand, we are changing the world".

Begitu cuplikan lagu We Are Changing The World, aransemen Hans Christian Jocimsen dari Denmark terdengar lembut di setiap telinga pengunjung Gereja Kristus Tuhan (GKT) Hosana Bumi Permai, Surabaya.

Lagu tersebut akan menjadi lagu pembuka acara charity, kolaborasi antara Wahana Vision Indonesia (WVI) dengan kelompok musik The Choir Company (TCC) asal Belanda.

"Begitu banyak bom dan kejadian yang mengerikan di dunia, kita bisa mulai dari anak-anak karena perubahan mulai dari mereka. Tidak hanya anak-anak Indonesia, anak-anak Belanda, tapi seluruh anak di dunia," kata Maarten Wassink, Direktur The Choir Company, Senin (24/7/2017).

Maarten melanjutkan ketertarikannya bekerjasama dengan Wahana Vision Indonesia lantaran dirinya pernah mendapatkan tantangan dari salah satu muridnya di Indonesia.

"Saya sempat mengajar tahun 2012 silam di Indonesia, lalu saya ditantang anak-anak untuk membuat konser di Indonesia. Karena saya kebetulan Ambassador World Vision di Belanda, jadi saya pikir tidak ada salahnya bekerjasama dengan WVI. Dan kerjasama ini sudah berlangsung enam tahun berturut-turut," tambahnya.

Sebanyak 19 anggota TCC akan membawakan 15 lagu selama 2 jam. Hasilnya akan disumbangkan kepada anak-anak Indonesia, khsusunya di wilayah Manggarai Timur dan Timor Tengah Selatan, Prov Nusa Tenggara Timur.

Astria Aritonang, national Resources Departement WHI menuturkan melalui lagu mereka membawa pesan moral untuk semua. Agar membawa perdamaian dan semangat menuju kebaikan pada anak-anak.

"Nanti setiap anak akan mendapatkan bantuan Rp 150 per bulan. Di Surabaya sendiri kami sudah membantu di daerah Simokerto dan daerah Dolly. Tidak hanya dalam materi tapi pengembangan kegiatan masyarakat," jelasnya.

Sebagai informasi, kegiatan konser amal ini berlangsung di 7 kota besar. Di antaranya Surabaya, Malang, Magelang, Yogyajarta, Solo, Depok dan Bogor.