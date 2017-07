VIDEO: Heboh! Pesepakbola Naturalisasi Dicium Mesra Model Indonesia, Netizen: Menang Banyak Greg

SURYA.co.id - Pemain sepakbola Madura United, Gregory Junior Nwokolo membuat heboh lini masa.

Ini setelah video mesra pemain kelahiran Nigeria, 31 tahun silam dengan seorang model papan atas tanah air menyebar di media sosial belum lama ini.

Di video yang diunggah sejumlah akun gosip itu tampak Greg dicium mesra oleh model seksi Kimmy Jayanti.

Ciuman yang didaratnya di pipi Greg itu sempat membuat pemain naturalisasi ini melongo.

Sementara Kimmy cuek sambil berpose cantik di sampingnya.

"Aihh Babang Greg senyum senyum gitu di tium tium ama Mbak Kim

Maaaau dong ditium tium jugaaa. Jangan pada patah hati dulu yaaks. Habisnyaa

Pesepak bola emang juaraaaaa

Mangstaaaapp tendangannyaaahhh

Ehh tiuman nyaaaaa," tulis akun gosip @lambe_turah.

Video ini membuat patah netizen yang selama ini memuja Kimmy. Apalagi setelah ada yang mengatakan jika Greg dan Kimmy sudah menikah.

yanaqonitaaa_: Mereka udah nikah keuuuuus

ohimmadro: BLACK IS BIG ..... THATS WHY KIM LOVES BIG BLACK... Cause i loves too

uuliilalbab: Pemain bola emang gocekanya mantaf, artis pada kepincut