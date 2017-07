Pamit ke Luar Persegres, ini yang Diucapkan Playmaker Muda Fitra Ridwan

SURYA.co.id | GRESIK - Playmaker Fitra Ridwan, resmi keluar dari Persegres Gresik United.

Kepergian pemain asal Banda Aceh ini sebenarnya sudah terendus sejak beberapa hati lalu, saat Hanafi Pelatih Persegres Gresik United membeberkan pada Surya.co.id, jika beberapa pemainnya telah ditawar oleh klub lain di Liga 1 dan Liga 2.

Ternyata kabar itu dibenarkan saat mantan pemain Bhayangkara FC itu mengunggah foto dirinya bersama pemain Persegres lainnya dengan caption pamitan.

'Terimakasih telah menjadi team, supporter, partner, dan keluarga terbaik. Semoga silaturahmi ini tetap terjalin. Terimakasih juga pada keluarga ultras yang selalu setia mensupport. Thankyou for being part of my journey. You're amazing guys. Proud to be yours'. Tulis Fitra yang sekaligus berpamitan dengan para suporter Persegres.

Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait hal ini, Fitra Ridwan membenarkan kabar keluarnya dari Persegres Gresik United. Dia memastikan bukan lagi pemain Persegres.

"Ya, saya sudah resmi keluar dari Gresik United, dan saya keluar dengan cara baik-baik sesuai izin dari pengurus di Persegres," kata Fitra Ridwan, Minggu (23/7/2017) saat dihubungi Surya.co.id.

Seperti diketahui, Fitra Ridwan merupakan salah satu pemain muda andalan Persegres. Dia bahkan sering menjadi starter player saat Persegres menjalani laga.