Konser Shane Filan di Convention Hall Bertabur Bunga Ulang Tahun

SURYA.co.id | SURABAYA - Shane Filan berhasil memuaskan dahaga kerinduan para penggemarnya di Surabaya.

Tampil di konser bertajuk Love Always Tour 2017 di Convention Hall Tunjungan Plaza Surabaya, Sabtu (22/7/2017) malam, aksi penyanyi asal Irlandia ini disambut heboh.

Selama sekitar satu jam, Shane membawakan 14 komposisi yang semuanya direspons meriah penonton yang memenuhi ruangan tersebut. “I love you, Shane!” seru penonton pada penyanyi ganteng ini.

Meski tidak sepenuhnnya mengetahui sosok yang melontarkan sapaan, Shane tetap menyambut hangat,”I love you too stranger in the dark!”

Pertunjukan akbar dalam rangka promo album terbaru Shane itu makin spesial ketika penonton menyerukan ucapan selamat ulang tahun pada pemilik nama Shane Steven Filan yang pada tanggal 5 Juli lalu menginjak usia 38 tahun. “Happy Birthday Shane!”

Pihak penyelenggara konser rupanya memang sudah menyiapkan ‘prosesi’ pesta dadakan di panggung untuk Shane Filan. Ririn Rosana, CEO LCR Enterprise pun ikut naik panggung untuk memberikan buket bunga pada vokalis utama Westlife tersebut.

“Nyanyi Happy Birthday lagi yuk buat Shane biar lebih meriah,” begitu ajak Ririn yang disambut gemuruh penonton yang bersama-sama melantunkan lagu ucapan selamat ulang tahun.

Saat itu pula para penonton berebut memberikan bunga yang rupanya sudah mereka persiapkan sebelumnya.

“Tadi sebelum ke sini, memang mampir ke Kayoon buat beli bunga khusus buat diberikan Shane,” ucap Handayani sambil tersenyum riang karena bisa memberikan langsung buket bunga ke artis pujaannya itu.

Tak ingin nyanyi sendiri, Shane lalu mencari sosok penonton yang bisa diajak naik ke panggung.

“Sepertinya aku lihat kamu datang di konserku di Jakarta ya?” cetus Shane sambil menunjuk pada seorang penonton yang dikenalinya.

Ryan, penonton yang ditunjuk Shane ini lalu diminta naik menemaninya menyanyi di panggung. Mereka membawakan komposisi Flying Without Wings bersama-sama.

Penyanyi yang tumbuh di Sligo, kota kecil di barat laut Irlandia ini mengaku suka sekali bisa tampil di Surabaya.

“(Konser) Ini tentu bukan yang terakhir. Karena aku pasti akan kembali lagi ke sini (Surabaya),” tutur Shane yang kembali disambut gemuruh aplaus penonton.

Shane menutup aksinya yang disajikan dalam format minus one itu lewat komposisi hits Westlife berjudul World of Our Own. “It’s very exiting to me. Ini bukti penggemar saya masih banyak di Surabaya,” begitu ujarnya sebelum mengakhiri aksinya.