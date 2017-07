Yamaha Luncurkan 3 Seri Baru, All New X-Ride 125 Bidik Anak Mudah Hobi Touring

Deputy Director PT STSJ, Erwien Tansil (kiri) bersama GM Sales & Marketing, Agung Mundi berbincang di samping Yamaha All New X-Ride 125, All New Vixion dan All New XMax saat diluncurkan di Yamaha Dupak Surabaya, Jumat (21/7/2017).

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) meluncurkam tiga seri motor baru untuk pasar Jawa Timur.

Yaitu seri Yamaha XMAX untuk kelas matic premium, All New Vixion, untuk segmen sport, dan All New X-Ride 125, untuk segmen matic menengah.

Jaya Utama, Chief Terr IV dan VIII PT YIMM, mengatakan, tiga seri ini mewakili segmen masing-masing.

"Apalagi saat ini secara umum dan industri, penjualan motor memang mengalami penurunan. Sehingga dengan tiga seri baru ini, pasar bisa bergairah dan penjualan meningkat," kata Jaya, di sela pengenalan produk di sentra Yamaha Dupak, Jumat (21/7/2017).

Untuk seri XMAX, dibanderol dengan harga premium mencapai Rp 55,775 juta. Ditargetkan penjualan di seluruh wilayah Jatim mencapai 1.000 unit per bulan. Saat ini, stok ini masih terbatas untuk display.

Sedang seri All New Fixion di segmen sport, menampilkan seri baru yang bisa mendongkrak di segmen ini.

"Selama ini, pengguna Fixion cukup besar. Dengan seri baru ini, bagi yang ingin punya Fixion ada seri baru dan yang lama bila ingin ganti yang baru, juga ada pilihan. Tentunya lebih oke dibanding dengan seri Fixion lama," tambah Jaya.

Saat ini produk segmen sport Yamaha ada sekitar 25 persen dibanding segmen matic yang mencapai 60 persen dan 15 persen, untuk non matic.

Seri All New Fixion dibanderol Rp 26, 775 juta per unit. Stok di wilayah Jatim sudah ready.

Sedangkan seri All New X-Ride 125 membidik segmen konsumen muda, hobi petualangan.

Dibandingkan seri lama, yang terlihat boys sekali, seri baru sudah lebih unisex.