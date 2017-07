Sejam Sebelum Chester Bennington Gantung Diri, Linkin Park Unggah Video Terbaru di YouTube

SURYA.co.id - Satu jam sebelum vokalis Linkin Park, Chester Benninton meninggal, band rock asal Amerika Serikat itu mengunggah video di YouTube.

Video tersebut kini menjadi video terakhir Linkin Park bersama Bennington.

Video musik itu diunggah Kamis (20/7/2017) siang sekitar pukul 13.00 waktu AS atau Jumat (21/7/2017) dini hari WIB.

Satu jam kemudian, situs TMZ melaporkan vokalis Linkin Park, Chester Bennington meninggal dunia.

Video musik yang berjudul "Talking to Myself" itu hingga Jumat (21/7/2017) pagi ini telah ditonton sebanyak 2,1 juta kali di YouTube.

Video musik tersebut dilansir Mashable, disutradarai Mark Fiore.

Nampaknya Fiore tidak mengira video tersebut kini menjadi penghormatan terakhir (tribute) bagi Chester Bennington.

Talking to Myself merupakan satu lagu di album terbaru Linkin Park, One More Light.

