Mike Shinoda Kaget dengar Rekannya di Linkin Park Gantung Diri : Shocked and Heartbroken

SURYA.co.id - Penyanyi rap Mike Shinoda terguncang mendengar kabar rekannya di Linkin Park, Chester Bennington, meninggal dunia dalam usia 41 tahun.

"Shocked and heartbroken, but it's true," tulis Shinoda pada akun Twitter miliknya, Jumat (21/7/2017) waktu Indonesia.



Telah diberitakan sebelumnya, dikutip Billboard.com dari TMZ, Bennington ditemukan dalam kondisi tak bernyawa karena gantung diri di kediamannya di Palos Verdes, Los Angeles, Kamis (20/7/2017) waktu setempat.

Tak lama setelah berita mengejutkan ini heboh, pihak berwajib di Los Angeles pun mengonfirmasi Associated Press benar Bennington telah tutup usia.



Sebagai informasi, di sisa hidupnya Bennington diketahui memiliki masalah dengan obat-obatan terlarang dan kecanduan alkohol. Dia menikah dan dikaruniai enam orang anak.



Shinoda mengatakan, manajemen Linkin Park segera mengeluarkan pernyataan resmi berkait kabar duka ini.



"An official statement will come out as soon as we have one," tulisnya. (Irfan Maullana)

Berita ini sudah tayang di kompas.com dengan judul : Mike Shinoda Terguncang Dengar Kabar Vokalis Linkin Park Meninggal