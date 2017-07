Laga One Championship Surabaya Ditunda, ini Alasannya

SURYA.co.id | SURABAYA - ONE Championship mengumumkan laga perdana mereka ONE: CONQUEST OF KINGS di Surabaya yang rencananya akan dilangsungkan pada 29 Juli, ditunda.

ONE Championship Chairman and CEO, Chatri Sityodtong, melalui keterangan resminya menyebut bahwa laga MMA (Mixed Martial Arts) ini harus ditunda karena masalah logistik.

"Ditangguhkan hingga pemberitahuan selanjutnya," kata Chatri Sityodtong melalui siaran pers yang dibagikan, Jumat (21/6/2017).

Menurut dia, ONE Championship selalu menyuguhkan pertarungan yang istimewa di Indonesia, dan empat gelaran tambahan bahkan telah direncanakan untuk diadakan di Indonesia pada 2018.

"Para penggemar dapat menantikan pertarungan seru dari bintang bela diri Indonesia pada laga-laga tambahan tersebut seperti The Terminator Sunoto, Stefer Rahardian, dan Anthony The Archangel Engelen," sambungnya.

Saat sekarang, ONE Championship sedang menyiapkan pertarungan kelas dunia yang istimewa lainnya dengan gelaran bersejarah kedua di Makau, China.