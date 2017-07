Terungkap! Penyebab Mantan Kekasih Awkarin Meninggal Dunia, Sang Ayah Membocorkannya. . .

SURYA.co.id - Mantan kekasih Awkarin, Oka Mahendra Putra kemarin meninggal Selasa, (17/7/2017).

Kabar meninggalnya Oka ini langsung tersebar luas lewat akun @lambe_turah.

Pada akun yang memiliki jutaan followers itu dijelaskan Oka bunuh diri dengan meminum sianida.

Dalam foto kolase yang diunggah akun tersebut, tertuliskan papan nama dan kelahiran Oka serta percakapan seorang sahabat mengenai alasan Oka bunuh diri.

Oka Mahendra Putra (Instagram)

Namun, sang ayah langsung membantah kabar tersebut.

Ayah Oka menceritakan bahwa anaknya meninggal bukan karena bunuh diri.

"Oh, no no no! (tidak bunuh diri)," kata ayah Oka ditemui usai pemakaman sang putra di komplek pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat, Rabu (19/7/2017).

Dijelaskan anaknya Oka, dalam dua bulan ini memang terlihat sering termenung.

Mantan pacar Awkarin itu menurut sang ayah, Oka terlihat sakit dan tidak mau makanan.

"Dia collapse by design, karena teman-temannya," lanjut dia.