Konser Mimpi Dua Musisi Muda Dunia di Ballroom 89 Ciputra World

SURYA.co.id | SURABAYA - Dua musisi kelas dunia, Jessica Sudarta pemetik harpa dan Ayunia Indri Saputro (pianis) bakal memamerkan kemampuannya di hadapan penikmat musik klasik Surabaya, Jumat (21/7/2017).

Konser bertajuk ‘Melodius Dream‘ di gelar sekitar 100 menit di Ballroom 89 Ciputra World Surabaya.

Lima komposisi pilihan mereka sajikan nanti besok malam. Di sesi pertama mereka hadirkan Leonore Overture No 3 karya Ludwig van Beethoven, Morceau de Concert for Harp and Orchestra op 154 (Charles-Camille Saint-Saens), serta Concerto fo Harp and Orchestra op 74 (Reinhold Gliere).

Sedang di sesi kedua setelah jeda istirahat mereka membawakan Concerto for Piano and Orchestra in G Major (Maurice Ravel). Di bagian akhir mereka membawakan empat lagu khas Surabaya secara medley, yaitu Rek Ayo Rek, Semanggi Suroboyo, Tanjung Perak, serta Surabaya Oh Surabaya.

Pentas spesial itu tak lepas dari peran Kevin Georgius Atmadja dip ABRSM ST MSc yang bertindak sebagai konduktor untuk Seraphim Music Orchestra.

“Total waktu untuk mempersiapkan konser ini sekitar tiga bulan. Namun, khusus pertemuan dengan Jessica dan Ayunia baru intens kami lakukan tiga hari lalu,” ucap Kevin yang lulusan Teknik Sipil UK Petra Surabaya.

Khusus komposisi medley, menurut Kevin, dipersiapkan secara spesial dalam format orchestra.

“Sebetulnya tidak murni klasik, sebab orchestra sendiri sebetulnya bisa disajikan dalam banyak genre musik,” ujar Kevin, Kamis (20/7/2017).

Pertunjukan bertema ‘A Charity Concert for Cancer ini merupakan pertemuan pertama dua musisi yang sudah kerap menggelar konser dan festival musik di beberapa kota di dunia.

“Sesuai judulnya, pentas musik ini memang perwujudan mimpi kami sejak SMP,” kata Jessica yang diamini Ayunia.

Ayunia yang kelahiran 19 Oktober 1998 itu mulai menekuni alat musik piano sejak usia lima tahun. Gadis asal Surabaya ini sempat mengikuti beberapa konser dan festival musik, diantaranya Dulwich International Music Academy Festival 2014 di Beijing, Tiongkok.

Juga A Classical Soiree - The Inaugural Concert 2013 di Jakarta. Ayunia sempat pula tampil dalam acara Jakarta New Year Concert 'Opera Highlight' 2016.