Belajar Disiplin Tanpa Kekerasan Fisik Ala SMA Muhammadiyah 2 Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Senyum dan semangat terlihat di wajah ratusan murid baru SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, Kamis (20/7/2017) saat terlibat dalam rangkaian kegiatan outbond bertajuk Fortasi atau Forum Ta'aruf dan Orientasi Siswa di Kebun Bibit Wonorejo.

Begitu juga dengan Allyn Nethania alumni SMPN 32 Surabaya itu menuturkan selama 7 hari Fortasi dirinya selalu ceria.

"Asik. Kami banyak belajar, salah satunya cara disiplin. Kalau sebelumnya saya mikir wah pasti nanti di suruh ini itu sama kakak kelas. Tapi ternyata engga, kami belajar cara disiplin tanpa kekerasan fisik. Terus lebih santai kenalan sama teman-teman yang juga siswa baru," katanya, Kamis (20/7/2017).

Allyn menceritakan salah satu kegiatan pembelajaran itu ada ketika mereka sedang mewarna pot tanaman yang akan disumbangkan ke Kebun Bibit.

"Pada proses pewarnaan kami dengar sirine. Nah sirine itu adalah tanda kita harus berdiri dan mengangkat kaki. Kalau tidak kami akan disemprot air di bagian leher, airnya memang ga banyak. Tapi jika banyak melanggar kan otomatis baju kita basah. Supaya tidak basah bagaimana? Ya harus patuh," tambahnya.

Hal sepele itu menurut Allyn, adalah pembelajaran disiplin yang menyenangkan. Mereka pun menaatinya dengan senang.

Selain itu, gadis berkacamata ini juga membenarkan jika banyak kegiatan interaktif dan diskusi membuat sesuatu. Sehingga membuatnya tak bosan di dalam kelas.

Rr Tanti Puspitorini, Waka Humas SMA Muhammadiyah 2 Surabaya menuturkan kegiatan Fortasi ini sudah menjadi kegiatan tahunan. Untuk menyambut siswa baru.

Kegiatan pengenalan sekolah ini berlangsung 7 hari dan berakhir dengan inagurasi dan penyerahan orangtua kepada sekolah.

"Setelah itu baru mulai tahun ajaran baru. Kami yakin kegiatan pengenalan yang menyenangkan ini bisa membuat anak-anak lebih nyaman di sekolah. Karena mereka sudah berkenalan dengan kakak kelas, dan mengenal satu sama lain sebagai siswa baru," katanya.

Tema Fortasi tahun ini lanjut Tanti adalah profesi. Jadi setiap anak memiliki kelompok dengan profesi yang sama. Mereka bekerja sama menyelesaikan tugas, dengan ciri khas profesi yang disandang.

"Ada pramugari, desainer, dan banyak lagi, kenapa profesi? Kami mencoba mengajak anak-anak untuk memiliki mindset yang visioner. Sehingga tidak bingung setelah sekolah ini apa? Setelah kuliah ini apa? Kalau sudah di tanamkan visi misinya di SMA, mereka pasti tahu 'what i want to be' dan berjalan untuk mewujudkannya?" jelasnya lagi.

Selain mengecat 15 pot bunga, siswa juga diajak menanam beberapa tanaman, dan menebar bibit ikan lele di danau Kebun Bibit Wonorejo.