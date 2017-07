Elthon Maran Pindah ke Sragen United, Engelbert Sani : Never Give Up Saudaraku. . .

SURYA.co.id | BANGKALAN - Madura United resmi melepas Elthon Maran untuk bergabung ke Sragen United bersama kiper muda Reza Pratama kiper muda Madura United.

Kepergian Elthon Maran ini menyisakan duka mendalam bagi pemain Madura United, khususnya Engelbert Sani, yang sama-sama dari Papua.

Apalagi di musim lalu saat TSC 2016, kedua pemain ini sempat menjadi pasangan gelandang yang ideal di lini depan bersama Patrich Wanggai.

Berkat hal itu, ketiganya dijuluki trio Papua yang sering menjadi tumpuan Laskar Sape Kerrap.

Namun karena persaingan di Madura sangat kuat, setelah Madura United mendatangkan pemain-pemain bintang, trio ini akhirnya terpecah.

Saat ini hanya menyisakan Engelbert Sani yang juga sering menjadi pemain cadangan.

Engelbert tak menampik jika dirinya telah menganggap Elthon sebagai saudara, apalagi kebersamaan mereka di Madura United sudah terjalin sejak lama.

Hingga nomor punggung keduanya sama-sama ada unsur angka tujuh, Engelbert nomor 7, Elthon nomor 17 dan ditambah Patrick angka 27 yang juga sama-sama dari Papua.

"Untuk Elthon, perpisahan bukan berarti kami tidak akan bertemu lagi, tapi perpisahan hanyalah nasehat agar kami tetap akrab saat bertemu kembali," kata Engelbert Sani, Rabu (19/7/2017).

Selain itu, mengetahui Elthon Maran akan pergi dan berpindah ke klub Sragen United, dengan kasta di bawah Madura United, Engelbert Sani memberikan motivasi pada Elthon Maran agar tak berkecil hati.

"Jatuh berdiri lagi, gagal mencoba lagi. Never give up saudaraku, you are the best," ujarnya.

Seperti diketahui, nama Elthon Maran dan beberapa pemain yang dilepas Madura United itu harus kalah bersaing dengan pemain baru yang didatangkan manajemen.

Salah satunya dengan Peter Odemwingie yang kerap menjadi juru selamat bagi Madura United karena golnya.

Selain itu, kedatangan Cameron Watson juga berpengaruh di slot gelandang, meski peran Watson sebagai pengganti Dane Milovanovic.

Madura United juga melepas Boubacar Sanogo yang dinilai kurang moncer di lini depan dan saat ini tengah mencari pemain pengganti untuk mengisi satu slot pemain asing.