Bukan karena Dipukul atau Dianiaya, Ada Cerita Heroik di Balik Sepasang Kaki ini

SURYA.co.id - Sekilas, foto di atas adalah korban penganiayaan berat yang membuat sebagian kaki memar-memar merah dan otot ke luar.

Ternyata tidak. Foto itu adalah sepasang kaki milik pebalap sepeda 'Tour de France' asal Polandia, Pawel Poljanski.

Foto itu sengaja diunggah Poljanski di akun instagramnya belum lama ini.

Pebalap berusia 27 tahun ini ingin menunjukkan betapa melelahkan balapan yang diikutinya.

Kondisi kaki itu didapat usai dia menyelesaikan 16 etape balapan.

"After sixteen stages I think my legs look little tired," tulis Poljanski di caption fotonya.

Menurut, Poljanski sebenarnya kaki dia butuh diistirahatkan

Sayangnya, keinginan itu harus diurungkan karena foa masih harus mengikuti lima tahap Tour de France untuk menyelesaikannya.

Artinya, ada 442 mil lagi jarak yang harus ditempuh untuk kaki yang letih itu.

Saat ini Poljanski berada di urutan ke-75 dengan perolehan waktu 1:55:14, jauh di belakang pemimpin klasemen Chris Froome.

Sejumlah netizen yang melihat kondisi itu menyarankan Poljanski untuk mengakhiri balapannya dan memulihkan kembai kakinya.

hmbrisbane: Man, this is not healthy!

fastermatt: Dude. Please stop what you’re doing and eat food, rest, and watch some movies. GET OFF YOUR FEET!!!!! That can’t be healthy

g__freeman: Bro how you gonna finish TDF when ur legs look like that with a week left

c.boyle23: There is defidently something wrong with u. (Alfiah Wahyu Sri Utami)