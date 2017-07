Belum Puas Nyinyiri Laudya Cynthia Bella, Marissa Haque Bicara Etika, Komentar Netizen Makjleb

SURYA.co.id - Marissa Haque kembali membuat geger jagad maya dengan unggahan dan cuitan-cuitan nyinyirnya.

Kali ini sasaran nyinyirannya artis peran Laudya Cynthia Bella.

Beberapa waktu lalu Marissa terang-terangan menyindir Bella yang batal melanjutkan hubungan denagn keponakan Jusuf Kalla, Afif Kalla.

Marissa menguplod foto kebersamaannya bersama ibunda Afif Kalla, Elok Suhaimy Kalla di akun instagramnya.

Tak itu saja, istri Ikang Fauwzi ini juga menulis caption pedasnya.

"Bersama sohibku saat di SMA Negeri 8 Jakarta, Elok Suhaimy Kalla calon ibu mertua batalnya artis film Laudya Chyntia Bella, ndak apa Lok yang sabar saja," tulis Marissa Haque.

Lanjut, dia secara tak langung menyindir Bella, yang menurutnya tak pantas bersanding dengan Afif Kalla.

"Insya Allah gantinya segera datang dan bisa lebih baik untuk Afif Kalla (Ketua HIPMI 2017 yang baru terpilih). Janji Allah, bahwa manusia akan diberikan jodoh dari jenis manusia dengan karakter dan kualitas yang sama, laki-laki baik akan dapat perempuan baik, begitu juga sebaliknya,"

Meski dia terkesan menyindir Bella, namun dia mengaku selalu berada di pihak Elok dan bahkan mendoakannya.

"Sekali lagi yang sabar ya? I am in your side, I love you because of Allah my sister in faith sayang. Amin YRA... Doaku, Marissa Haque Ikang Fawzi," tulis politikus dari Partai Amanat Nasional ini mengakhiri caption postingannya.