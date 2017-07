Setya Novanto di Mata Lisa Gunawan: Dia Sahabat yang Baik dan Tak Pilih-pilih Teman

SURYA.co.id | SURABAYA - Ketua DPR RI Setya Novanto belakangan juga makin kondang di Surabaya. Nama politikus yang kini terbelit masalah ini adalah seorang mantan model papan atas Surabaya di tahun 80-an.



Salah satu yang mengenal kiprah Ketua Umum DPP Partai Golkar ini di dunia model adalah mantan model Surabaya Lisa Gunawan.

“Kalau Setya Novanto kenalnya dulu waktu karena sering show bareng bareng, tapi itu dulu Tahun 80-an, “ jelas Lisa Gunawan, mantan model Surabaya.

Menurutnya saat itu Lisa Gunawan sebagai model sekaligus pemilik Know How models.



Setya Novanto kata Lisa, adalah model dari grup Fit and Chic, menurutnya zaman dulu seorang model masuk dalam grup model.

“Kalau sekarang seperti model agency,” lanjutnya.

Sejak masih SMA hingga kuliah, Lisa sering bersama-sama untuk tampil dalam sejumlah event peragaan busana.

Beberapa prestasi dan penghargaan untuk modeling pernah di raih Setya, namun secara rinci Lisa lupa menyebutkannya.



Di mata Lisa maupun teman-temannya sesama model, Setya Novanto saat itu merupakan sosok yang baik dan bersahaja.

“Dia sahabat yang baik bagi kami saat itu, gak pernah pilih-pilih teman, semua juga menjadi sahabatnya,” kenangnya.



Namun, sejak Setya Novanto pindah ke Jakarta, hingga sekarang ia dan teman-temannya sesama model sudah tidak pernah ketemu lagi.

“Pernah sekali saat ada acara di Jakarta ketemu sebentar,” lanjutnya.



Menurut Lisa, pernah ia dan teman temannya berencana untuk reuni termasuk dengan Setya Novanto.

“Tapi sekarang kan sudah beda posisinya,” pungkasnya.