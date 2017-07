Keluar dari Pesbukers, Ayu Ting-Ting Malah Unggah Hal yang Bikin Heboh Netizen, Apa Sih?

SURYA.co.id - Pedangdut Ayu Ting Ting kembali jadi bulan-bulanan netizen setelah beberapa jam lalu baru saja mengunggah video di insta stories pribadinya.

Pada video tersebut Ayu melihatkan sebuket bunga yang bertuliskan "Terima kasih untuk kiriman bunganya pak @otis_hahijary untuk ayah dan ibu (emoji),"

Akun gosip @dramakuin mengunggah kembali instastories Ayu Ting Ting tersebut dengan caption "Eaaaaaaaa gimmick dilanjutkan (emoji).

Karangan bunga yang dipamerkan Ayu Ting-ting (Instagram)

Btw ini tulisan dibunga: "Kepada Ayu Ting Ting Dibulan syawal ini saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin Semoga Bapak & Ibu Rojak berlimpah berkat God bless you" Btw ini bunganya baru dikirim apa kiriman dari waktu lebaran? Serius nanya loh ini (emoji),"

Nyatanya, saat melihat unggahan 21 Juni 2017 lalu, foto bunga ini sudah pernah diunggah Ayu Ting Ting dengan caption "Thank you pak @otis__hahijary kiriman bunganya..... love you pak (emoji),"

Bahkan akun @otis__hahijary juga terlihat memberikan komentar pada unggahan tersebut "Love u too dearest ayu @ayutingting92 (emoji), be the best mom for bilqis (emoji),"

Foto karangan bunga yang sama yang pernah diunggah Ayu Ting-ting sebulan yang lalu. (Instagram)

Tentu hal tersebut banyak memancing komen negatif terhadap Ayu Ting Ting dan Otis Hahijary yang merupakan petinggi pada salah satu televisi swasta tesebut.

"Itu bunga nya kalo gak salah bulan juni, tpi skrg di tag nama biar apa? Gak tau (emoji)," tulis akun @verra_simanjuntak.

"Hahaha kayanya ini dikirim pas lebaran, tapi sama di ubul baru diposting seolah olah baru dikasih, terus nantinya ubul comeback deh di acaranya itu, BASI kaya nasi gw hari ini nih (emoji)," timpal akun @ardiidot.

"Teprokin aja min, karena mereka berhasil bikin drama nyaa... Hahaha... Jago drama lah poko nya... Hahaha...," kata akun @triiaevi77.

"Drama banget hidupnya tatiann deh (emoji)," ungkap akun @isna0997.

"Drama dimulai! Bentar lagi bakal ada japok adegan gresek grepe di acara onoh lagi... (emoji)," pungkas akun @dian.lestari10.

Diketahui sebelumnya Ayu Ting Ting dikabarkan sudah angkat kaki dari acara Pesbukers sejak beberapa hari lalu.

Ayu Ting Ting dan keluarga juga sempat meresa geram akibat unggahan salah satu petinggi stasiun televisi swasta tersebut, Otis Hahijary, yang sempat membuat heboh netizen yang tidak langsung bilang jika Ayu Ting Ting dipecat karena tidak disiplin. (Widyastuti)

