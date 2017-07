Ayo Bermain Gobag Sodor sebelum Hilang dan Diklaim Milik Negara Seberang

Reportase Nanang Syaiful Rohman

Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di Universitas Negeri Malang

MASIH ingat gobag sodor? Ya, permainan tradisional gobak sodor ini sangat menarik dan menyenangkan dimainkan.

Ada yang menyebut gobag sodor ini permainan asal Yogyakarta. Kata gobag artinya bergerak dengan bebas. Sedangkan sodor berarti tombak.

Dahulu para prajurit mempunyai permainan bernama sodoran sebagai latihan keterampilan dalam berperang. Sodor ialah tombak dengan panjang kira-kira dua meter, tanpa mata tombak di ujungnya.

Namun, ada juga yang mengartikan gobag sodor sebagai permainan maju mundur melalui sejumlah pintu. Dalam bahasa Belanda istilah gobak sodor artinya sama dengan kata dalam bahasa Inggris, go back through the door.

Sementara sebagian yang lain menyebut permainan ini dengan galasin. Diadaptasi dari bahasa Belanda yang dalam bahasa Inggrisnya go last in.

Sayangnya permainan yang terkenal di 90-an ini tidak pernah diketahui anak muda Indonesia sekarang, apalagi memainkannya.

Nah, kali ini mahasiswa program Critical Language Scholarship Amerika Serikat yang sedang belajar bahasa dan budaya Indonesia di Universitas Negeri Malang (UM) berkesempatan mempelajari dan memainkan gobag sodor.

Mula-mula para mahasiswa ini mempelajari kosakata permainan tradisional di kelas. Setelah memiliki bekal kosakata permainan yang cukup, mereka diajak mempraktikkannya.