Dewi Sandra Rela Dicaci Maki karena Insiden ini, 'Saya Terima dengan Lapang Hati,' Katanya

SURYA.co.id - Artis Dewi Sandra kini disibukkan dengan promo film terbarunya, "Ayat-ayat Cinta" produksi MD Picture.

Saat press conference film religi di Senayan City, Jakarta Pusat belum lama ini, Dewi Sandra hadir bersama pemain filmnya lain termasuk Tatjana Saphira.

Untuk memberikan kejutan di acara tersebut, Tatjana dan Dewi hadir mengenakan niqab (cadar) bersama beberapa wanita yang juga bercadar hitam.

Indra Bekti, host acara tersebut meminta penonton menebak artis yang berperan dalam film "Ayat-ayat Cinta".

Satu per satu wanita membuka cadarnya hingga tersisa Dewi Sandra dan Tatjana Saphira yang kemudian keduanya balik badan dan Indra Bekti pun memperkenalkannya secara resmi.

Sepenggal video press conference film religi tersebut rupanya diunggah ke media sosial dan menjadi ramai.

Banyak netizen yang mengkritik, bahkan melayangkan tuduhan langsung ke Dewi Sandra.

Lewat sebuah postingan Instagram yang di unggah Dewi Sandra pada Sabtu (15/7/2017), dia meminta maaf terbuka.

“Jika salah memang harus mengakui salah, bersalah karena ketidak pahaman, bersalah karena kurang teliti dan bersalah karena kurang peka akan perasaan orang lain, apalagi orang2 ini adalah saudara saya sendiri. Saya juga tidak ingin buang body dan menyalahkan orang lain atau pihak pihak yang mungkin lebih ngga mengerti atas apa yang terjadi. Intinya kami semua memang "tidak paham" dan tidak ada niat jelek sedikit pun. Oleh karena itu saya pribadi ingin mohon maaf sebesar2nya kepada siapapun yang terluka. Ukhti2 yang saya hormati, salut, kagum dan menghargai, saya ingin mohon maaf terutama kepada kalian. Bagaimana mungkin ada niat saya untuk meremehkan kalian sedangkan kalianlah yang memiliki kekuatan dan karakter yang luar biasa, dengan istiqomah memilih untuk memakai cadar/niqab? Satu hal yang bagi saya sangaaaaat amat sulit. Sampai di level kalian itu saya yakin butuh ilmu, proses dan perjuangan yang luar biasa.

Dibawah ini akan ada berbagai komentar dan semuanya akan saya terima dengan hati lapang. Yang mau marah, caci maki... silahkan... karena memang saya belum sempurna dalam berpakaian, mungkin akhlak saya, amal saya, ucapan saya maupun perbuatan saya masih banyaaaaak kekurangnya. Saya tidak takut untuk mengakui semua itu. But im trying... just need to try harder and sincerely i want to. Sesuai dengan quote diatas, jika saya salah (dan saya memang salah ) mohon pencerahannya, bantu dan ajar saya agar bisa paham dan tidak mengulangi kesalahan lagi. .

Barakallah Fii Umrik” tulis dewi Sandra.

Permintaan Dewi sendiri mendapat respon beragam dari netizen. Ada yang menguatkan Dewi, ada pula yang kagum dengan keberanian Dewi untuk mengakui kesalahannya dan minta maaf, dan ada pula yang masih berkomentar pedas dan tetap menyalahkannya. (Zakiyatul Miladiyah)