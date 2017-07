Bupati Banyuwangi Diundang Pidato di Hadapan 140 Wali Kota se-Malaysia di Kuala Lumpur

SURYA.co.id | BANYUWANGI - Keberhasilan Banyuwangi dalam mengelola daerahnya, membuat pemerintahan Kuala Lumpur Malaysia, mengundang Bupati Abdullah Azwar Anas, untuk presentasi di hadapan 140 wali kota se-Malaysia, di Kuala Lumpur.

Bupati Anas diminta untuk berbagi kiat-kiat sukses dalam membangun Banyuwangi, di Kuala Lumpur, 9-10, Agustus mendatang.

"Kami mendapat kehormatan diundang oleh Wali Kota Kuala Lumpur, untuk presentasi di hadapan 140 wali kota se-Malaysia. Ini merupakan kehormatan bagi Banyuwangi," kata Anas, Senin (17/6/2017).

Anas diminta untuk presentasi terkait perubahan signifikan yang dialami Banyuwangi, dalam acara Tatap Muka dan Sharing, The Transformation of Banyuwangi-Challengers and Outcomes, di The royal Chulan Kuala Lumpur.

Menurut bupati berusia 43 tahun tersebut, ini merupakan kesempatan bagi Banyuwangi untuk melakukan diplomasi daerah di tingkat internasional.

"Ini kesempatan bagi Banyuwangi untuk membangun jejaring," kata Anas.

Menurut Anas, keberhasilan Banyuwangi saat ini bukan karena dirinya, tapi karena kerja keras dari seluruh aparatur pemerintahan dan rakyat Banyuwangi.

Di Malaysia, menurut Anas, akan dimanfaatkan untuk menjaring relasi.

Nantinya di Malaysia, Anas ingin bertemu dengan Tony Fernandes, yang merupakan CEO AirAsia.

Anas berharap agar AirAsia bisa melakukan penerbangan langsung dari Kuala Lumpur-Banyuwangi.