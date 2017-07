Taman Dayu Optimistis Cluster The Saguara Resort Villa Habis Terjual sebelum Akhir Tahun

Dari kiri; General Manager Teh Taman Dayu, Purnadi; Marketing Manager The Taman Dayu, Irawati; dan Direktur PT Ciputra Development Tbk, Edi Mulyono berdialog di depan FootHills Gate Taman Dayu, Selasa (25/4/2017).

SURYA.co.id |SURABAYA - Ditengah kondisi pasar properti yang dikeluhkan sepi, The Taman Dayu by Ciputra tetap agresif memasarkan produknya. Salah satunya melalui cluster The Saguara Resort Villa, produk villa yang dibangun diatas ketinggian 370 meter diatas permukaan laut (dpl).

"Posisi The Taman Dayu yang berada di lereng pegunungan, memiliki nilai lebih untuk ada villa. Sehingga kami tawarkan produk villa yang sesuai dengan lahannya," jelas Purnadi, General Manager The Taman Dayu by Ciputra, Minggu (16/7/2017).

The Saguara Resort Villa merupakan bangunan villa sebanyak 102 unit, dengan empat tipe. Salah satu tipe yang paling digeber adalah tipe villa dengan harga mulai Rp 600 juta.

"Respons konsumen cukup besar. Kami soft launching sejak satu bulan lalu, saat ini sudah terjual 50 persen," tambah Irawati, Marketing Manager The Taman Dayu by Ciputra.

Selanjutnya, sisa 50 persen ditarget terjual sebelum akhir tahun. Selain produk villa, ada banyak produk properti lainnya yang ditawarkan di Taman Dayu.

Apalagi dalam satu tahun kedepan, keberadaan tol Surabaya - Malang, yang ditarget sudah operasional, mampu memberi nilai lebih ke properti The Taman Dayu.

"Dari tol itu, ada yang exit langsung di lokasi Taman Dayu. Jadi ada add value yang lebih dalam investasi kedepannya," tambah Purnadi.

Tak hanya itu, di areal villa, disediakan semacam club house dengan nama de Gegunungan, yang akan opening di bulan Oktober.

Donny Sutandyo, owner de Gegunungan, mengaku sangat optimis bisa memberi fasilitas menarik di kawasan The Taman Dayu.

"Selain golf, bagi penghuni bisa memanfaatkan tempat kami untuk kegiatan mulai yang resmi, hingga untuk yang santai, seperti menikmati suasana pegunungan yang sejuk dan asri," jelas Donny.

Apalagi di area berkapasitas 300 kursi itu ada cafe, kolam renang, dan akan disediakan wedding venue.