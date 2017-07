Pemain Baru MU Mulai Latihan, Cameron Watson: Saya Menikmati Latihan Sore ini

SURYA.vo.id | BANGKALAN - Cameron Watson pemain baru Madura United asal Australia yang menggantikan posisi Dane Milovanovic sudah mulai bergabung berlatih bersama tim, di Stadion Gelora Bangkalan, Minggu (16/7/2017) sore.

Dalam latihan perdana ini, Watson langsung menempati posisi yang biasa ditempati Dane.

Terlihat Watson sudah mulai berinteraksi dan beradaptasi dengan pemain Madura United lainnya.

Usai latihan, Watson yang ditemui mengatakan dirinya sangat menikmati latihan pertamanya bersama tim. Meski masih sedikit canggung namun menurutnya semua pemain dan tim pelatih enjoy menjalani sesi latihan bersama.

"Saya sangat menikmati latihan sore ini. Ini merupakan tantangan bagi saya untuk segera beradaptasi dengan semuanya, pemain, permainan tim dan juga sebagai pengganti Dane Milovanovic. Saya akan berusaha di sini untuk membawa tim Madura jadi juara," kata Cameron Watson, Minggu (16/7/2017).

Selain itu dirinya juga menilai pemain Madura United sangat welcome dengan dirinya yang baru datang di Madura dan belum bisa berbahasa Indonesia dengan baik.

"Mereka sangat hangat ke saya. Kami saling berinteraksi dan membantu satu dengan lainnya. Ini awal yang bagus," ujarnya.

Slamet Nurcahyo gelandang serang Madura United mengatakan dalam latihan pertama dengan Watson, para pemain sangat welcome dan menerima baik rekan barunya.

"Tadi say hello aja, terus dilanjut latihan dan kerjasama di lapangan. Semua pemain welcome. Semoga dia bisa bantu tim ini untuk baik lagi kedepan," jelas Slamet Nurcahyo.

Watson merupakan mantan pemain Timnas Australia secara resmi dikontrak MU untuk putaran kedua Liga 1.