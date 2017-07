Banjir Ucapan Selamat, Hari ini Peter Odemwingie Genap Berusia 36 Tahun

SURYA.co.id | PAMEKASAN - Sabtu (15/7/2017) ini, marquee player Madura United, Peter Odemwingie berulangtahun yang ke-36.

Pemain kelahiran 15 Juli 1981 ini mendapat puluhan bahkan ratusan ucapan dari para pecinta sepakbola.

Maklum saja mantan striker Stoke City ini banyak digandrungi fans karena penampilannya yang hingga kini menjadikannya top skor Liga 1 dengan 12 gol.

Dari pantauan Surya.co.id di akun resmi sosial media Madura United, foto Odemwingie dibanjiri komentar.

@kaconk_ighone: 'met molang are Odemwingue, kebanggaan reng Madure (Selamat ulang tahun Odemwingie, kebanggaan orang Madura)'.

@zahrezizahrezi: 'Hbd Peter semoga bisa bawa Madura juara', @divine_n12 'happy bday to best Nigeria football player' dan @nonny_qosasi 'Have a wonderful birthday Peter, may all your dreams and wishes come true, gbu always'.

Tak hanya dari para pendukungnya, ucapan juga mengalir dari para pemain di Madura United diantaranya Fabiano Beltrame, Kapten Madura United.

"Selamat untuk Peter, semoga apa yang diimpikan bersama tim ini dapat terwujud dan bisa sama-sama membawa Madura United jadi juara Liga," kata Fabiano Beltrame pada Surya.co.id, Sabtu (15/7/2017) siang.

Sementara itu, senada dengan Fabiano, Rizky Dwi Febrianto gelandang muda Madura United juga mendoakan hal yang sama untuk mantan pemain Timnas Nigeria itu.

"Semoga Peter bisa terus membantu mencetak gol untuk kemenangan Madura dan merealisasikan target juara putaran pertama Liga 1 bersama pemain-pemain lainnya," ujar Rizky Dwi.