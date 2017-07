'Ciee. . Ciee. . Bunda Lagi Menghitung Hari', Jawaban Maia Estianty Bikin Penasaran

SURYA.co.id - Musisi Maia Estianty kini tengah berbunga-bunga.

Mantan istri Ahmad Dhani ini dikabarkan akan segera dinikahi pengusaha Irwan Mussry.

Menurut kabar dan bukti yang beredar, Maia sempat beberapa kali berlibur dengan pria tersebut.

Kendati demikian, ibu 3 anak ini belum juga memberikan klarifikasi terkait kabar yang beredar.

Belum reda kabar itu, musisi asal Surabaya ini membuat penasaran netizen dengan mengunggah foto gambar jalan kosong tanpa ada yang melaluinya.

Maia pun seolah mengisyaratkan kalau jalan kosong tersebut mencerminkan perjalanan hidupnya tanpa 'seseorang' disampingnya.

"It is gonna be an empty road without you beside me

Photo taken by : ME

#diarymaia #europe #dijon," tulisnya.

Foto yang diunggah di akun instagram Maia Estianty. (instagram)

Unggahan ini menjadi ajang penggemar dan rekan artis untuk menggoda ibu Al, El dan Dul.

Seperti aktor Teuku Zacky yang langsung berkomentar: So sweeetttt akhh bunda @maiaestiantyreal #menghitunghari