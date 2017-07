VIDEO - Foto Bareng Mickey Mouse di Ciputra World Mall Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Masih dalam nuansa libur sekolah, Ciputra World Surabaya menggelar kegiatan menarik bertajuk Meet The Roadster at Mickey and The Roadster Races Cernival.

Agenda itu digelar di atrium plaza yang berlokasi di Jalan Mayjen Sungkono tersebut.

Di event itu, selain dapat menikmati wahana balapan untuk anak-anak, para pengunjung bisa berfoto bersama sang idola, Mickey Mouse, gratis!

Stephana Fevriera, Public Relation and Promotion Coordinator mengungkapkan kegiatan ini berlangsung sejak 22 Juni 2017 lalu. Dan rencananya akan berlangsung hingga 16 Juli 2017.

"Meet and great seasion berlangsung di jam-jam tertentu. Yaitu pukul 12.30, 14.00, 16.00, 17.00 dan 18.00 WIB gratis. Sebaiknya para pengunjung antre satu atau dua jam sebelumnya. Karena antusias warga Surabaya dan sekitarnya cukup tinggi," katanya, Kamis (13/7/2017).