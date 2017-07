Tiga Pasar Dibekukan Dinas Perdagangan, Ini Alasannya

SURYA.co.id | SURABAYA – Dinas Perdagangan Kota Surabaya menerbitkan surat pembekuan untuk tiga pasar yang sudah melanggar aturan, Kamis (13/7/2017) sore.

Surat itu diterbitkan setelah 3 kali surat peringatan dari Pemkot Surabaya dilayangkan karena pelanggaran aturan peruntukan.

Tiga pasar yang izinnya dibekukan itu adalah Pasar Tanjungsari No 36, Pasar Tanjungsari No 76 dan Pasar Dupak Rukun No 3. Ketiga pasar ini dibekukan izinnya lantaran menjual barang dengan cara grosir padahal izin peruntukannya adalah untuk pasar eceran.

Kepala Bidang Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Surabaya Sultoni mengatakan, sesuai perda usai 14 hari setelah menerbitkan surat peringatan ketiga, maka yang dilakukan adalah melakukan pembekuan izin. Izin yang dibekukan tepatnya adalah Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R).

“Kami melakukan tahapan penindakan sesuai yang ada dalam Perda. Sanksi memang diberikan secara bertahap, mulai memberikan teguran administrasi pemberian tiga kali surat peringatan baru dilanjutkan dengan pembekuan izin,” ucap pria yang akrab disapa Toni usai hearing di Komisi B.

Menurutnya, usai dibekukan izinnya maka otomatis seharusnya kegiatan jual beli di sana tidak boleh dilakukan. Pengelola pasar akan diberikan waktu selama 14 hari sebelum Dinas Perdagangan menerbitkan surat bantuan penertiban ke Satpol PP Kota Surabaya.

“Tapi saya belum tahu kewenangan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pengelola pasar dengan bekunya izin. Kita akan tanyakan ke Bagian Hukum dulu,” ucap Toni.

Toni memastikan sore ini surat pembekuan izin IUP2R iini sudah diterima oleh ketiga pasar tersebut. Pihaknya juga akan melakukan pemantauan usah diterbitkannya pembekuan izin tersebut. “Sesuai aturan baru 14 hari setelah pembekuan izin bisa dikeluarkan bantib,” ucap Toni.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi B Tri Didik Adiono dalam hearing yang juga dihadari belaasan pedagang Pasar Induk Osowilangjn Suurabaya (PIOS) mengatakan dengan terbitkan pembekuan izin, maka praktis seluruh kegiatan yang dilakukan di ketiga pasar itu adalah terlarang.

Sehingga ia meminta Pemkot untuk mengawasi jika masih ada kegiaan jual beli di ketiga ppasar tersebu pasca pembekuan maka layak untuk ditertibkan. “Kalau izinnya dibekukan, maka izinnya sudah tidak berlaku. Artinya Satpol PP harusnya juga paham aturan sehingga jika ada aktivitas di sana itu adalah tidak legal,” ucap politisi PDIP ini.

Tidak hanya itu Didik menyebutkan Disperindag dianggap lamban dalam memberikan sanksi tegas meski sudah mengetahhui tiga pasar tersebut telah lama melanggar aturan perizinan. Ditegaskan Didik, dewan juga akan aktif melakukan pengawasan terhadap tiga pasar ini.

“Kami kasihan dengan pedagang yang ada di PIOS. Mereka yang sudah taat aturan jualan grosir di pinggiran kota, namun ternyata di tengah kota ada pasar grosir yang harganya tentu saja lebih murah jika dihitung dengan biaya kirim jika dibangingkan dengan beli kulakan di PIOS, hingga di sana menjadi sepi pembeli,” ucap Didik.