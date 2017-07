Ranty Maria Beri Dukungan untuk Ammar Zoni, Netizen Malah Doakan Segera Putus

SURYA.co.id - Pasca tertangkapnya aktor Ammar Zoni akibat penyalahgunaan narkoba, sang kekasih Ranty Maria seolah menghindar dari media.

Ranty enggan berkomentar banyak terkait kasus yang membelit kekasihnya itu.

Namun, belum lama ini, artis cantik berusia 19 tahun ini menuliskan kalimat dukungan untuk sang pacar.

"Bae,

Semua orang yang sayang sama kamu selalu mendoakan kamu dan ada untuk mendukung kamu berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. And yes, i'm always here. always believe that god is good. Its all god's plan, so learn from it. Pray. Learn. Pray. Learn and Pray. Deep inside you. You have an absolutely good heart. And thats why we all love you! I miss you," tulis Ranty.

Tak lama setelah muncul di IG storu, postingan ini langsung tersebar di sejumlah akun gosip.

Seperti akun @Makrumpita yang menulis:

Ungkapan dukungan dari Mbak Ranty Maria, kekasih dari Babang Ammar....

Sing sabar yess Mbak...

Support terus Babang nyaa....

Bukannya memberikan dukungan serupa, para netrizen justru mendoakan keduanya berpisah.

alvi_fc: Ngga lama jg putus wkwk

cacafalker: Gak lama juga putus apalgi Perkiraan hukuman 5 tahun keatas. Karena pemakai lama.

atqhnstn: tinggalin aja pake narkoba. ngapain sihhhh...

benoo_mars: Bentar lg jg putus, inget kasus sheila+roger

Ranty maria dan Ammarzoni terlibat cinta lokasi ketika beradu akting di sinetron 7 Manusia Harimau.

Meski terpaut umur enam tahun, keduanya kerap tampil mesra di akun instagram maupun di layar kaca. (Zakiyatul Miladiyah)