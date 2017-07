Ayu Ting-ting Didepak dari Pesbukers, Seperti Ini Komentar Jessica Iskandar

SURYA.co.id - Pedangdut Ayu Ting Ting belakangan ini diisukan didepak dari program televisi Pesbukers.

Mengenai isu tersebut, Abdul Rozak, ayah Ayu Ting Ting, membenarkan jika putrinya sudah tak lagi bergabung dalam Pesbukers.

Lalu, bagaimana komentar Jessica Iskandar yang juga menjadi salah seorang pengisi acara Pesbukers?

Sayang, Jessica Iskandar memilih untuk tak memberi komentar.

"Nggak ada tanggapan. Coba tanya yang lain aja. Saya nggak ada kapasitas bicara," ujar Jessica Iskandar melalui aplikasi berbalas pesan, Rabu (12/7/2017).

"Mohon maaf, ya," tambahnya kemudian.

Isu didepaknya Ayu Ting Ting bermula dari sejumlah unggahan Otis Hahijary selaku Managing Director ANTV di akun Instagramnya.

Mula-mula, Otis Hahijary mengunggah foto yang memuat tulisan, "To whom it may concern, if you want to earn my respect, you better respect ANTV and me! Or else...!"