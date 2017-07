Sambut Pengajar dari Google, Pemkot Surabaya Kebut Penyelesaian Co Working Space

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Eri Cahyadi meninjau kesiapan ruang co working space di Siola, Rabu (12/7/2017)

SURYA.co.id | SURABAYA – Peresmian gedung co working space yang semula direncanakan pada akhir Mei 2017 bertepatan dengan hari jadi Kota Surabaya, terpaksa ditunda.

Hingga saat ini gedung yang digadang untuk tempat belajarnya para pegiat start up masih belum rampung dibangun.



Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini beserta jajaran pejabat Pemkot Surabaya sempat meninjau lokasi gedung co working space di lantai III gedung Siola itu, Rabu (12/7/2017).

Ruang tersebut masih kosong dan baru jadi untuk konstruksi fisiknya saja, sedangkan untuk desain dalam gedungnya belum selesai.



Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Eri Cahyadi mengayakan, gedung ini masih dalam proses pembangunan. Targetnya bulan Agustus mendatang ruangan co working space ini bisa dipakai oleh anak-anak muda Surabaya.



Target ini juga selaras dengan bulan depan akan ada tokoh dan petinggi Google yang mengajar anak-anak muda di ruangan ini.

“Insya Allah Agustus nanti, Google sudah datang ke Surabaya untuk mengajar dan transfer ilmu. Sehingga working space yang sudah ada kami bersihkan dan kami sempurnakan. Targetnya akhir Juli sudah clear dan sudah siap semua,” jelas Eri yang juga ikut saat meninjau lokasi co working space.



Rencananya, pihak Google mulai mengajar pada pertengahan Agustus 2017 mendatang. Dia berharap, proses transfer ilmu tersebut bisa berlangsung setiap dua pekan sekali. Sehingga anak-anak muda Surabaya bisa mendapatkan serapan ilmu dari petinggi Google.



“Jadwalnya masih ditata. Harapan kami setiap dua pekan sekali. Akan ada dua ruang yang digunakan oleh Google untuk mengajar. Sebenarnya ada delapan ruang, tapi dua ruang dulu yang digunakan,” tuturnya.



Selain sebagai tempat berkreasi dan bekerja, di co working space juga ada tempat untuk memasarkan produk mereka. Karenanya, rencananya di atas ruangan tersebut, nantinya akan dibangun tempat untuk memasarkan produk hasil dari kreasi di working space.



“Ruangannya nanti juga tidak terlalu formal. Istilahnya seperti bekerja tapi nyantai. Kami gunakan ban bekas yang dimodifikasi sebagai kursi, juga meja dari kayu olahan limbah. Teman-teman kerja di situ tidak terkesan formal tapi ada produk yang dihasilkan,” ucap alumnus ITS ini.