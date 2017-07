Wajah Cantik Wanita ini Menyimpan Cerita Menyedihkan, Foto-fotonya Bikin Melongo

SURYA.co.id - Perhatikan baik-baik foto wanita di atas!

Di balik kecantikan wajah yang dimiliki saat ini, wanita bernama Wijitpraphorn Punbu ini menyimpan masa lalu yang sangat menyedihkan.

Ya, wanita berusia 19 tahun asal Thailand ini lahir tanpa dagu dan gigi yang menonjol.

Wijitpraphorn mengungkapkan bagaimana dia menghadapi ancaman penganiayaan bertahun-tahun karena dilahirkan dengan gigi menonjol dan rahang yang roboh.

Wijitpraphorn Punbu (dailymail.com)

"Sebelum saya menjalani operasi, saya memiliki kehidupan yang menyedihkan dan sepi. Orang-orang menggoda saya sepanjang hidup saya dan itu menyakitkan," kata Wijitpraphorn, yang dikenal dengan julukan Fon dikutip dari Dailymail.

Rahang dan gigi menonjolnya juga menyebabkan mendengkur berlebihan dan membuat makannya bermasalah hingga akhirnya berpengaruh pada sistem pencernaannya.

Kini, masa kelam itu sudah terlewati setelah dia memenangkan acara TV Korea yang berjudul Let Me In.

Wijitpraphorn Punbu sebelum dan sesudah operasi (dailymail.com)

Acara ini diikuti ribuan kontestan yang bertarung untuk mendapatkan operasi plastik gratis.

Sebuah panel hakim menilai kondisi medis dan mental para kontestan, dan menimbang bagaimana operasi akan memperbaiki kehidupan mereka, sebelum memutuskan pemenang.

Dan Wijitpraphorn lah pemenang terakhir kontes ini dan harus meninggalkan ibu dan saudara perempuannya selama tiga bulan di Korea.

Hasil dramatis terungkap dalam foto-foto sebelum dan sesudah yang luar biasa ini.

"Saya merasa sekarang saya bisa pergi keluar dan tidak merasa malu atau malu dengan penampilan saya," akunya. (Zakiyatul Miladiyah)