Pakde Karwo Tingkatkan Kerjasama Jatim - Austria di Bidang Pendidikan dan Budaya

SURYA.CO.ID | SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo (Pakde Karwo) menyepakati untuk meningkatkan kerjasama dengan Austria, bukan hanya di bidang ekonomi tetapi juga pendidikan dan budaya.

"Budaya sangat penting. Capaian ekonomi Jatim saat ini, karena juga didukung pendekatan budaya," ujarnya saat menerima Dubes Austria untuk Indonesia Helene Steinhausl, di gedung negara Grahadi, Senin (10/7/2017) sore.

Jatim yang berpenduduk 39 juta jiwa, jelas Pakde Karwo, terdiri dari beberapa budaya, terutama Mataraman, Arek, Pedalungan dan Madura yang memiliki kekhasan budayanya masing-masing.

Pendekatan budaya tersebut, lanjutnya, menciptakan keharmonisan masyarakatnya sehingga PDRB Jatim meningkat dan saat ini income perkapita menjadi sebesar US$ 3.600.

Sementara itu, Dubes Helene Steinhausl memberikan dukungannya terhadap perlunya dua belah pihak untuk saling belajar cara mengelola pluralisme, sehingga terjalin kehidupan yang harmoni.

Menurut Dubes Helene, pihaknya tidak hanya bekerjasama dengan ibukota negara, tetapi juga provinsi/kota besar lainnya, seperti Jatim. Untuk itu, pihaknya mengidentifikasi berbagai kemungkinkan untuk peningkatan kerjasama ini, diantaranya memberikan beasiswa bagi mahasiswa dan dosen, untuk belajar ke Austria, termasuk bagi ITS. Selain itu, pada akhir Agustus, dua seniman biola dan piano ternama akan melakukan konser di Jatim. Ini dimaksudkan untuk mendekatkan masyarakat dua belah pihak



Pertumbuhan ekonomi Jatim Triwulan I tahun 2017 sebesar 5,37% atau lebih besar dari rata-rata nasional sebesar 5,01%. Sementara itu, PDRB pada periode sama mencapai Rp 480,36 triliun

Neraca perdagangan Jatim-Austria tercatat defisit.

Tahun 2016 ekspor ke Austria US$ 4,64 juta, sedangkan impor US$ 19,32 juta sehingga defisit US$ -14,68 juta. Adapun komoditi utama non migas Jatim yang diekspor ke Austria berupa barang-barang dari kulit, berbagai makanan olahan, perangkat musik dan alas kaki. Sedangkan komoditas yang diimpor dari Austria berupa kertas/ karton, benda dari besi dan baja, mesin/ peralatan listrik, mesin/ pesawat, mekanik serta bahan kimia organik.

Investasi Austria di Jatim sampai triwulan I tahun 2017 ada dua proyek, yaitu PT Fehu Bali di bidang hotel dan restoran di Pacitan dengan nilai investasi US$ 1 juta dan menyerap 15 orang tenaga kerja. Kemudian, PT Starlinger Sea di bidang perdagangan dan reparasi di Surabaya dengan nilai investasi US$ 0,25 juta dan menyerap 10 orang tenaga kerja. (hms)