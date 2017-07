Diminta Mengingat Tuhan dan Meninggalkan Kemewahan Dunia, Jawaban Yuni Shara Langsung Makjleb

SURYA.co.id - Di era media sosial saat ini orang baik bisa jadi bahan perundungan (bully).

Sebaliknya orang yang culas, nyinyir dan angkuh malah bisa jadi sanjungan.

Ada banyak cara terlepas dari nyinyiran seperti yang dilakukan artis cantik Yuni Shara.

Awalnya, penyanyi asal Kota Batu ini mengunggah fotonya tengah berjalan santai di sebuah pedestrian.

Penampilan dan pakaian yang dikenakan tampak biasa.

"Be yourself & the right people will love the real you," tulis captionnya.

Dari ratusan komentar yang ada, Yuni tergelitik dengan akun motor_diva yang mengguruinya untuk selalu beribadah kepada Allah.

motor_diva: Keindahan... Kemewahan... Kemegahan... Kekayaan... Kecantikan.... Pasti akan kita tinggalkan.... Dunia hanya sementara.... @yunishara36 ... Lebih baik kita selalu beribadah kepada Allah Yang Maha Kuasa. Selagi masih ada waktu... Wallahua'lam...

Ternyata petuah ini bukan kali pertama didapat Yuni dari akun ini. Karena itu dia pun berkomentar balik.

yunishara36: @motor_diva .. Tkasih atas perhatian nya , Saya perhatikan anda selalu menyuruh saya ato komentar terhadap saya untuk urusan saya dengan GustiAllah. Maaf, untuk urusan ini adalah sangat pribadi dan gak perlu saya pamerkan. Di postingan saya sebelum nya sudah saya tulis. Kadang orang sibuk mengoreksi orang lain sampai lupa mengoreksi diri sendiri. Tkasih atas perhatiannya. Salam