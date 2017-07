Zaskia Gotix Nyandar di Artis Tenar Ini, Netizen Malah Bandingkan dengan Ayu Ting-ting, Kenapa?

SURYA.co.id - Zaskia Gotik termasuk salah satu selebriti Indonesia yang memiliki jumlah followers hingga lima jutaan lebih.

Maka tak heran, jika dirinya kerap menjadi sorotan netizen warganet di media sosial.

Lewat akun pribadinya, @zaskia_gotix, pedangdut bernama asli Surkianih, kerap mengunggah foto-foto, baik saat sendiri maupun bersama rekan-rekannya.

Saat dia mengunggah foto, kolom komentarnya kemudian penuh tanggapan netizen.

Selain punya penggemar yang banyak, Zaskia Gotik juga kini banyak bergaul dengan artis papan atas Indonesia.

Mulai dari Ayu Ting Ting, almarhumah Julia Perez, Ruben Onsu, Eko Patrio, dan banyak lagi lainnya.

Nah, dengan Ruben Onsu, tampaknya Zaskia Gotik cukup akrab.

Hal itu terlihat dalam postingannya di akun Instagram, akun @zaskia_gotix, Minggu (9/7/2017).

Di mana dia mengunggah foto ketika di di bandara dan hendak bertolak menuju Jakarta.

Zaskia Gotix saat bersandar di bahu Ruben Onsu (Instagram)

"It's time to go home... jakarta i'm coming," tulis akun @zaskia_gotix.