Gara-gara Video ini, Pengusaha Malaysia Diminta Segera Melamar Laudya Cynthia Bella di Bandung

SURYA.co.id - Bukan rahasia lagi jika artis cantik Laudya Cynthia Bella kini dekat dengan pengusaha asal Malaysia, Engku Emran.

Di laman Instagramnya, Bella sudah beberapa kali menyebutkan inisial ‘E’ dalam caption maupun di kolom komentar media sosial milik Engku.

“Im blessed and thank u Allah for Every day, Everything, and E (emoticon hati),” tulis Bella dalam Instagramnya.

“Yaaaayyy congrats abang E,” tulis Bella dalam kolom komentar media sosial milik Engku Emran.

Bagaimana dengan Engku?

Pria berkacamata ini pun mulai terbuka dengan hubungannya.

Beberapa hari lalu Engku Amran mengunggah video dengan caption ‘mind blowing’, memperlihatkan seorang lelaki sedang menggunting sehelai kertas hitam yang pada akhirnya membentuk wajah seorang wanita.

Hasil seni itu pun mengundang berbagai reaksi dari pengikutnya yang mengandaikan dengan wajah Bella.

ilyanaazmi: Omg is it @laudyacynthiabella????????

adiliadel: Ka @laudyacynthiabella nih ... alhmdlh ..