PDIP Banyuwangi Resmi Kembalikan Formulir Anas untuk Maju Pilgub Jatim

SURYA.co.id | BANYUWANGI - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengembalikan formulir pendaftaran Pilkada Jatim 2018 ke DPD PDIP Jatim, Minggu (9/7/2017).

Pengembalian formulir ini dilakukan Ketua DPC PDIP Banyuwangi I Made Cahyana Negara yang didampingi jajaran PDIP Banyuwangi.

Menurut Made pengembalian formulir ini adalah bentuk kesiapan untuk menjalani seluruh proses penjaringan calon kepala daerah yang dilakukan PDIP.

”Untuk selanjutnya, kami tunduk pada keputusan Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarnoputri,” ujar Made.

Made mengatakan, PDIP Banyuwangi mendorong Anas maju dalam Pilkada Jatim berdasarkan kinerja yang ditorehkan bupati muda itu selama memimpin Banyuwangi.

"Sebelumnya, Banyuwangi adalah daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan utama Jatim. Banyuwangi tak dihitung dalam peta kemajuan daerah. Belum lagi hambatan infrastruktur karena Banyuwangi adalah daerah terluas di Pulau Jawa," kata Made.

”Tapi berkat pola kepemimpinan gotong-royong Pak Anas bersama masyarakat, tokoh lintas agama, budayawan, akademisi, dan sebagainya, Banyuwangi kini secara bertahap terus maju pesat. Tentu pasti masih ada kekurangan-kekurangan. Basis kinerja itu menjadi modal penting untuk memimpin Jatim ke depan,” tambahnya.

Selain itu, secara ekonomi, lanjut Made, program ekonomi kerakyatan berhasil meningkatkan pendapatan per kapita warga Banyuwangi dari Rp 20,8 juta per orang per tahun menjadi Rp 41,46 juta per orang per tahun pada 2016 atau ada kenaikan 99 persen.

Angka kemiskinan pun menurun cukup pesat dari level 20 persen menjadi 8,79 persen pada 2016.

Dia menambahkan, program kerakyatan lainnya selama ini telah membantu masyarakat Banyuwangi, khususnya kelompok ekonomi lemah.