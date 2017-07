Saat Al, El, Dul Taklukkan Puncak Mahameru, Maia Justru Diingatkan Masa Lalu, Responnya?

SURYA.co.id - Tiga anak pasangan Ahmad Dhani-Maia Estianty, Al Ghazali, El Rumi dan Dul Jaelani baru sja menapakkan kakinya di puncak gunung tertinggi di Jawa, Semeru.

Ketiganya telah mampu menundukkan puncak mahameru yang memiliki ketinggian 3.676 dpl.

Capaian ini membuat bangga sang bunda, Maia Estianty.

Melalui akun instagramnya, Maia mengunggah foto tiga jagoannya saat di atas puncak mahameru.

"It is not the mountain we conquer, but ourselves (Edmund Hillary)

Congratulation guys !!! #myboys .. So Proud of you!!!! Udah sampai di puncak Mahameru !!!! @alghazali7 @elelrumi @duljaelani (Laki banget!!! )," tulisnya.

Pujian-pujian dari netizen pun membanjiri laman Maia saat foto ini diunggah.

Dari ratusan komentar, rupanya Maia tergelitik dengan komentar akun @adibhidayat yang sempat mengorek masa lalunya.

Akun ini seolah mengingatkan Maia dengan lagu Dewa 19 berjudul Mahameru yang dirilis tahun 1994, tepat saat dia diperistri Ahmad Dhani.

Maia dan Ahmad Dhani saat menikah (instagram)

Seperti diketahui, Ahmad Dhani dan Maia Estianty menikah pada tahun 1994.

Keduanya bertemu saat sama-sama bersekolah di SMAN 2 Surabaya.