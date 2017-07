Nia Anggia Unggah Video Julia Perez Main Jetski : She's My Wonder Woman. . .

SURYA.co.id - Hampir sebulan Julia Perez meninggal dunia dan meninggalkan luka mendalam bagi orang-orang di sekitarnya.

Termasuk sang adik yang memang sehari-harinya selalu menemani Jupe di saat senang maupun susah.

Sejak kepergian sang kakak, Nia Anggia, adik Jupe kerap mengunggah postingan-postingan kenangan dengan kakaknya.

Salah satunya adalah sebuah video yang memperlihatkan Jupe sedang asyik bermain jetski.

Menurut Nia, ini adalah salah satu permainan olahraga air favoritnya almarhumah.

Dan di video itu adalah kali terakhirnya Jupe bermain jetski, karena setelahnya almarhumah dirawat di rumah sakit.

"Terakhir Almarhumah main ini dipulau padang nov 2016 (sblm dirawat dirscm) kita lagi ada show off air D'perez. Kak Jupe sangat sangat pemberani yg namanya main di air laut bahkan dia sangat mahir main sport satu ini well she's my WONDER WOMAN"

Itulah kata-kata yang ditulis Nia pada caption video tersebut.

Memang dalam video tersebut Jupe nampak begitu mahir mengendarai jetski.

Almarhumah dengan lincahnya mengitari lautan lepas di atas jetski.

Karena video ini, orang-orang jadi ikutan kangen sama almarhumah Jupe.

@kamhila_deava98: "Kngen bngt sama mamita semoga tenang disana"

@thaqifwasim: "Aku dr Malaysia cukup merindui mamita... kangennn bangett"

Ini cuplikan video dari instagram @anggitheperez :

