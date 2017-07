Main di Film Terbarunya, Luna Maya Mengaku Ragu, Lho Kenapa?

SURYA.co.id | JAKARTA - Luna Maya kembali beraksi di film layar lebar.

Setelah membintangi film Mantan dan The Doll, kini Luna terlibat dalam film Filosofi Kopi 2: Ben & Jody, yang disutradarai Angga Dwimas Sasongko.

Dalam film ini, Luna berperan sebagai Tarra, wanita yang bersedia berinvestasi demi membangun kedai milik Ben (Chicco Jerikho) dan Jody (Rio Dewanto).

Toh, Luna mengatakan bahwa dirinya sempat ragu karena harus berakting dengan artis lainnya.

"(Saat proses reading) Waktu pertama ngerasa, duh bisa enggak ya. Maksudnya, bukan kayak enggak bisa akting atau gimana, tapi lebih ngimbangin dan harus bisa nyambung walaupun keterlibatannya enggak langsung. Tapi ya, thanks to Angga, to Rio dan, to Chicco dan semuanya," ucap Luna, Kamis (6/7/2017).

Wanita kelahiran Denpasar, 26 Agustus 1983 ini pun menjelaskan lebih rinci soal tokoh yang diperankannya.

Terlebih soal persamaan yang dimiliki antara dirinya dan Tarra.

"Sebenarnya banyak persamaan, banyak perbedaan juga. Persamaanya ya mungkin lebih asyik, lebih wise. Sama sih masih bijaksana juga, cuma kadang-kadang masih enggak nyadar kalau sudah 30-an," terang Luna.

"Kalau latar belakang Tarra dan Luna tuh beda banget. Kalau Tarra bisa dibilang datang dari keluarga konglomerat tapi enggak pengin dianggap, 'Oh, lo tuh anak orang kaya'. Kalau gue, kalau Luna, dari keluarga yang biasa-biasa saja. Ada, tapi enggak heboh," tambahnya.

Di sisi lain, Luna menambahkan bahwa ada kesamaan lain antara dirinya dan Tarra.

"Semua diajarkan untuk kerja keras ya, apa yang aku punya ini juga karena kerja keras. Persamaannya mereka sama-sama kerja keras. Tarra kerja keras untuk pembuktian," tutupnya. (Sintia Astarina)

Berita ini sudah tayang di kompas.com dengan judul : Luna Maya Sempat Ragu Berperan dalam "Filosofi Kopi 2"